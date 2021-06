Il terzo ottavo di finale di Euro 2020, 27 giugno ore 18 alla Puskas Arena di Budapest, sarà Olanda-Repubblica Ceca.

Sfida fra due nazionali che vantano un bel po’ di incroci a livello di europei: sia nella fase finale che nel cammino di qualificazione.

A Euro 2000 Olanda e Repubblica Ceca facevano parte del girone D, assieme a Francia e Danimarca. L’11 giugno terminò col successo per 1-0 degli arancioni. La rete, curiosamente, fu segnata dall’attuale CT dell’Olanda, Frank de Boer, su calcio di rigore al minuto 89.

Un’edizione più tardi, a Euro 2004, stesso girone, il D, per le due selezioni che stavolta erano ‘accompagnate’ da Germania e Lettonia. Il 19 giugno ad imporsi furono i cechi. Pensare che dopo neppure venti minuti di gioco l’Olanda conduceva per 2-0 (Bouma e Van Nistelrooy), poi Koller, Baros e Smicer firmarono la rimonta e il sorpasso.

Il gol del successo fu messo a segno quando il cronometro segnava l’88’.

Insomma, precedenti decisi in quella che un tempo era chiamata zona Cesarini.

Ma le due squadre sono state avversarie anche nelle fasi di qualificazioni al torneo più prestigioso del Vecchio Continente per ben 6 volte: per approdare a Euro 1996, Euro 2004 e, infine, Euro 2016.

Il parziale degli scontri diretti racconta di 4 successi per la Repubblica Ceca e 2 segni X.

Numeri che spostano le statistiche decisamente dalla parte di bomber Schick e compagni, avanti in fatto di affermazioni per 5-1 (mentre i pareggi sono 2), e per marcature addirittura 15-9.

L’Olanda ha chiuso il girone C di Euro 2020 a punteggio pieno.

La Repubblica Ceca è stata ripescata fra le migliori terze dopo aver raccolto 4 punti nel girone D. PRECEDENTI FRA OLANDA E REPUBBLICA CECA AGLI EUROPEI (QUALIFICAZIONI PIÙ FASI FINALI)

8 incontri disputati

1 vittoria Olanda

2 pareggi

5 vittorie Repubblica Ceca

9 gol fatti Olanda

15 gol fatti Repubblica Ceca I NUMERI DELL’OLANDA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

10 edizioni disputate

19 vittorie

11 pareggi

8 sconfitte

64 gol fatti

35 gol subiti

Campione 1988 come miglior piazzamento I NUMERI DELLA REPUBBLICA CECA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

7 edizioni disputate

11 vittorie

6 pareggi

10 sconfitte

33 gol fatti

33 gol subiti

Seconda come miglior piazzamento



