Sono stati marcati più gol e s’è dimezzato il numero dei pareggi ad occhiali.

Quasi un gol in più a match di media

Dopo i 36 match della fase a gironi di Euro 2020 registriamo un totale di 94 gol segnati, per una media di circa 2,6 reti/match. Le marcature arrivate nei primi quarantacinque minuti di gioco (più recuperi vari) ammontano a 35; 59 quelle realizzate dopo l’intervallo.

Numeri più alti di quelli fatti registrare dalle prime 36 partite di Euro 2016.

Cinque anni fa in Francia i gol totali della prima fase ammontarono a 69, per una media di circa 1,9 reti/match. Prima dell’intervallo i centri furono 24; 45 quelli messi a segno fra l’avvio della ripresa e il triplice fischio finale.

Curiosamente le gare più prolifiche sia di Euro 2020 che di Euro 2016 registrano 6 marcature e… vedono coinvolto Cristiano Ronaldo: Portogallo-Germania 2-4 in questo torneo, Ungheria-Portogallo 3-3 cinque anni fa.

Stavolta soltanto 2 incroci sono terminati col punteggio di 0-0 (Spagna-Svezia e Inghilterra-Scozia), mentre a Euro 2016 furono ben 4 (Germania-Polonia, Portogallo-Austria, Svizzera-Francia e Slovacchia-Inghilterra).

Da sottolineare, inoltre, che in 16 incontri disputati a Euro 2020 hanno bucato la difesa avversaria entrambe le selezioni in campo, mentre questo dato riguardò soltanto 13 match a Euro 2016. Tutti i risultati...

Dall’11 giugno a oggi hanno fatto capolino ben 16 risultati differenti: dallo 0-3 in Turchia-Italia al doppio 2-2 di Germania-Ungheria e Portogallo-Francia. Il punteggio che più presenze è rappresentato dall’1-0, visto al termine di 5 incontri: Inghilterra-Croazia, Francia-Germania, Svezia-Slovacchia, Italia-Galles e Inghilterra-Repubblica Ceca.

Già scritto del match più prolifico (Portogallo-Germania) e di quelli (2) terminati e reti inviolate, gli altri incroci hanno prodotto questa casistica: - 8 match sono terminati con 3 gol

- 8 match sono terminati con 2 gol

- 8 match sono terminati con 1 gol

- 5 match sono terminati con 4 gol

- 4 match sono terminati con 5 gol



E nel 2016? - 11 match terminarono con 2 gol

- 10 match terminarono con 1 gol

- 9 match terminarono con 3 gol

- 4 match terminarono con 0 gol

- 1 match terminò con 4 gol

- 1 match terminò con 6 gol



