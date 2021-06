Ad arpire gli ottavi di finale di Euro 2020 alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam, Olanda, sarà Galles-Danimarca: sfida fra la seconda classificata del girone A con 4 punti e seconda del girone B con 3 punti (e il vantaggio nella classifica avulsa con Finlandia e Russia).

Ammontano a 4 i precedenti a un europeo di calcio. Tutti però andati in scena nella fase di qualificazione.

A metà degli anni Ottanta si impose sempre la squadra che giocava in casa col punteggio di 1-0. Sul finire dei Novanta, invece, ebbe la meglio chi giocava in trasferta e sempre marcando 2 reti.

Insomma, bilancio dei precedenti in equilibrio per quanto riguarda l'esito degli scontri diretti ma computo dei gol che strizza l'occhio ai danesi in vantaggio per 4-3. PRECEDENTI FRA GALLES E DANIMARCA AGLI EUROPEI (QUALIFICAZIONI PIÙ FASI FINALI)

4 incontri disputati

2 vittorie Galles

0 pareggi

2 vittorie Danimarca

3 gol fatti Galles

4 gol fatti Danimarca I NUMERI DEL GALLES ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

2 edizioni disputate

5 vittorie

1 pareggio

3 sconfitte

13 gol fatti

8 gol subiti

Semifinale come miglior piazzamento I NUMERI DELLA DANIMARCA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

9 edizioni disputate

7 vittorie

6 pareggi

15 sconfitte

32 gol fatti

43 gol subiti

Campione 1992 come miglior piazzamento



