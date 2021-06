Gli incroci fra Portogallo e Francia in un europeo di calcio non sono mai valsi meno di una semifinale.

Fra le due nazionali, infatti, rintracciamo 3 testa a testa prima di quest’oggi.

La finale di cinque anni fa, quando dopo novanta minuti chiusi sullo 0-0, fu Eder al minuto 109 a spezzare l’equilibrio e consegnare ai lusitani il loro primo titolo continentale.

A Euro 2000 le due compagini si erano affrontate in occasione della semifinale. Dopo i due tempi tradizionali il risultato era sull’1-1: al 19’ Nuno Gomes ed al 51’ Henry. Fu un calcio di rigore messo a segno da Zidane al 117’ a dare il successo ai Blues per via della regola del golden goal.

Sedici anni prima, a Euro 1984, ancora transalpini vittoriosi nei 120 minuti di contesa. Dopo l’1-1 al 90’, Platini e compagni si imposero per 3-2 (dopo essersi ritrovati in svantaggio per 1-2): 25’ Domergue, 74’ Jordão, 98’ Jordão, 115’ Domergue, 119’ Platini.

Sono questi gli unici precedenti fra Portogallo e Francia agli europei, perché nella fase di qualificazione non rintracciamo faccia a faccia fra i due Paesi.

Portogallo-Francia, a Budapest il 23 alle ore 21 (diretta tv su Rai 1 e Sky), potrebbe anche decretare la fuoriuscita del torneo dei campioni in carica. Dopo il KO con la Germania, infatti, Cristiano Ronaldo e soci non possono permettersi passi falsi.

Sono scordare che la sfida di Euro 2020 rappresenta anche l’incrocio fra i campioni dal mondo e quelli d’Europa. PRECEDENTI FRA PORTOGALLO E FRANCIA AGLI EUROPEI (QUALIFICAZIONI PIÙ FASI FINALI)

3 incontri disputati

0 vittorie Portogallo

3 pareggi

0 vittorie Francia

2 gol fatti Portogallo

2 gol fatti Francia I NUMERI DEL PORTOGALLO ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

8 edizioni disputate

17 vittorie

13 pareggi

7 sconfitte

50 gol fatti

31 gol subiti

Campione 2016 come miglior piazzamento I NUMERI DELLA FRANCIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

10 edizioni disputate

18 vittorie

14 pareggi

9 sconfitte

60 gol fatti

43 gol subiti

Campione 1984 e 2000 come miglior piazzamento



