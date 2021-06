Non sembra esserci storia fra le nazionali di Svezia e Polonia quando sono state avversarie in un campionato europeo di calcio.

Le due selezioni si sono ritrovato feccia a faccia sia nella rincorsa a Euro 2000 che in quella per il successivo Euro 2004. Gli scandinavi hanno sempre portato a casa l’intera posta in palio, mettendo a segno 8 reti e tenendo la loro porta inviolata per tutti i 360 minuti (più recuperi vari).

Nel 1999 a Chorzow fu 0-1 con Ljungberg man of the match; a Stoccolma finì 2-0 per le reti di Kennet Andersson e Larsson. Un quadriennio più tardi, nel 2003, nella capitale svedese ecco un 3-0 con doppietta di Anders Svensson e gol di Allbäck; mentre al ritorno, nuovamente a Chorzow, arrivò uno 0-2 con marcature di Nilsson e Mellberg.

Nel girone E di Euro 2020 i gialloblù comandano con 4 punti, i biancorossi sono ultimi con 1. Per Svezia-Polonia appuntamento alle ore 18 del 23 a San Pietroburgo (diretta tv su Sky). PRECEDENTI FRA SVEZIA E POLONIA AGLI EUROPEI (QUALIFICAZIONI PIÙ FASI FINALI)

4 incontri disputati

4 vittorie Svezia

0 pareggi

0 vittorie Polonia

8 gol fatti Svezia

0 gol fatti Polonia I NUMERI DELLA SVEZIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

7 edizioni disputate

6 vittorie

7 pareggi

9 sconfitte

26 gol fatti

24 gol subiti

Semifinale come miglior piazzamento I NUMERI DELLA POLONIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

4 edizioni disputate

2 vittorie

7 pareggi

4 sconfitte

9 gol fatti

12 gol subiti

Quarti di finale come miglior piazzamento



Link:

Speciale Europei