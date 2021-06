Nessun precedente fra le nazionali di Croazia e Scozia in un europeo di calcio. Né in occasione dei match di qualificazione, né in quelli della fase finale.

Così Croazia-Scozia del 22 a Glasgow, ore 21 (diretta tv su Sky), sarà una prima.

Obiettivo per entrambe le squadre è vincere… per poi restare in attesa di buone notizie dall’altro match del girone D di Euro 2020, Repubblica Ceca-Inghilterra. I NUMERI DELLA CROAZIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

6 edizioni disputate

8 vittorie

7 pareggi

5 sconfitte

23 gol fatti

20 gol subiti

Quarti di finale come miglior piazzamento I NUMERI DELLA SCOZIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

3 edizioni disputate

2 vittorie

2 pareggi

4 sconfitte

4 gol fatti

7 gol subiti

Fase a gironi come miglior piazzamento



