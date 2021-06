C’è un po’ d’Italia nell’unico precedente a un Europeo fra Danimarca e Russia.

Dobbiamo scartabellare i nostri almanacchi di storia del calcio per rintracciare il faccia a faccia fra le due nazionali che a Euro 2020 fanno parte del girone B.

Il match andò in scena quando ancora esisteva l’Urss. Negli anni Sessanta, infatti, le due squadre si ritrovarono avversarie nella semifinale di Euro 1964. L’Urss si fregiava del titolo conquistato nel 1960 e in quell’edizione raggiunse la sua seconda finale consecutiva, arrendendosi poi soltanto ai padroni di casa della Spagna.

Il 17 giugno 1964 al Camp Nou di Barcellona fu 3-0 per i sovietici: 18’ Voronin, 40’ Ponedelnik, 89’ Ivanov.

Raccontavamo di un tocco di tricolore… fischietto di quella sfida fu Concetto Lo Bello, l’arbitro che le statistiche indicano come il più presente nella Serie A italiana del dopoguerra.

La Russia per essere sicura di raggiungere gli ottavi di finale deve vincere. La Danimarca è ancora ferma a quota zero.

Russia-Danimarca è in programma il 21 a Copenaghen alle ore 21 (diretta tv su Sky). PRECEDENTI FRA RUSSIA E DANIMARCA AGLI EUROPEI (QUALIFICAZIONI PIÙ FASI FINALI)*

1 incontro disputato

1 vittoria Russia

0 pareggi

0 vittorie Danimarca

3 gol fatti Russia

0 gol fatti Danimarca I NUMERI DELLA RUSSIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)*

12 edizioni disputate

11 vittorie

9 pareggi

15 sconfitte

36 gol fatti

48 gol subiti

Campione 1960 come miglior piazzamento * Inserite anche le statistiche dell’allora URSS. I NUMERI DELLA DANIMARCA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

9 edizioni disputate

6 vittorie

6 pareggi

15 sconfitte

28 gol fatti

42 gol subiti

Campione 1992 come miglior piazzamento



Link:

Speciale Europei