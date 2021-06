Primo scontro diretto in una fase finale dell’europeo fra Finlandia e Belgio. Tuttavia le due nazionali contano già dei precedenti in occasione delle qualificazioni.

Annata 2007. Gruppo 1 di qualificazione a Euro 2008. Il 6 giugno all’Olympia di Helsinki termina con il successo per 2-0 dei padroni di casa: 27’ Johansson, 71’ A. Eremenko. Qualche mese più tardi, il 13 ottobre, al Re Baldovino di Bruxelles l’incrocio si chiude col pareggio ad occhiali, vale ascrivere il punteggio di 0-0.

Dopo i quattordici impegni in programma la classifica del raggruppamento recita: Polonia 28, Portogallo 27, Serbia 24, Finlandia 24, Belgio 18.

Nessuna delle due selezioni che saranno avversarie nell’ultima gara del girone B di Euro 2020 superò pertanto il turno.

Lukaku e compagni sono già qualificati agli ottavi di finale. La squadra del CT Kanerva battaglierà a distanza con la Russia per acciuffare il secondo posto.

Finlandia-Belgio sarà giocata il 21 alle ore 21 a San Pietroburgo (diretta tv su Rai 1 e Sky).



PRECEDENTI FRA FINLANDIA E BELGIO AGLI EUROPEI (QUALIFICAZIONI PIÙ FASI FINALI)

2 incontri disputati

1 vittoria Finlandia

1 pareggio

0 vittorie Belgio

2 gol fatti Finlandia

0 gol fatti Belgio I NUMERI DELLA FINLANDIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

1 edizione disputata

1 vittoria

0 pareggi

1 sconfitta

1 gol fatto

1 gol subito I NUMERI DELLA BELGIO ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

6 edizioni disputate

9 vittorie

2 pareggi

8 sconfitte

27 gol fatti

26 gol subiti

Seconda 1980 come miglior piazzamento



