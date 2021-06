Altro confronto inedito, a livello di europei, nel girone C di Euro 2020.

Per la prima volta, infatti, saranno faccia a faccia le nazionali di Olanda e Macedonia.

Gli arancioni sono già qualificati per gli ottavi di finale e anche fossero raggiunti da una fra Austria e Ucraina (quindi successo della Macedonia di Pandev e compagni), sarebbero comunque davanti per i risultati ottenuti negli scontri diretti.

Macedonia-Olanda andrà in scena il 21 alle ore 18 ad Amsterdam (diretta tv su Sky). I NUMERI DELLA MACEDONIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

1 edizione disputata

0 vittorie

0 pareggi

2 sconfitte

2 gol fatti

5 gol subiti

Esordio nella competizione I NUMERI DELL’OLANDA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

10 edizioni disputate

18 vittorie

11 pareggi

8 sconfitte

61 gol fatti

35 gol subiti

Campione 1988 come miglior piazzamento



Link:

Speciale Europei