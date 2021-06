Quale nazionale accompagnerà l’Olanda agli ottavi di finale di Euro 2020?

Primo scontro diretto in un grande torneo Uefa oppure Fifa fra Ucraina e Austria. Le due selezioni sono a quota 3 punti del girone C, avendo vinto entrambe contro la Macedonia: 3-1 l’Austria, 2-1 l’Ucraina.

Al momento la squadra del CT Shevchenko è in vantaggio per il numero di gol marcati, 4 contro i 3 degli austrici (che pertanto per essere sicuri del passaggio di turno dovranno raccogliere la vittoria).

Curiosità: sia Ucraina che Austria sono al terzo europeo, mai hanno superato la fase a gironi.

Appuntamento con Ucraina-Austria il 21 alle ore 18 a Bucarest (diretta tv su Sky). I NUMERI DELL’UCRAINA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

3 edizioni disputate

2 vittorie

0 pareggi

6 sconfitte

6 gol fatti

13 gol subiti

Gironi come miglior piazzamento I NUMERI DELL’AUSTRIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

3 edizioni disputate

1 vittoria

2 pareggi

5 sconfitte

5 gol fatti

10 gol subiti

Gironi come miglior piazzamento



