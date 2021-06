Hanno bisogno di vincere entrambe per poter sperare di passare agli ottavi di finale di Euro 202N0. E chi metterà le mani sull’intera posta in palio… potrebbe farlo col punteggio di 2-1.

Svizzera e Turchia sono state avversarie in un europeo di calcio, fra fasi di qualificazioni e finali, per ben 5 volte. Una storia di faccia a faccia cominciata nel 1974 e arrivata al 2008. I turchi sono in vantaggio per numero di vittorie, 3-1, e gol marcati, 8-6. Ma il dato colpisce è un altro: a parte l’1-1 in Svizzera-Turchia del 1975, tutti gli altri match sono terminati con una compagine vittoriosa per 2-1.

A Euro 2008 erano entrambe nel girone A e alla seconda giornata al Saint Jakob-Park di Basilea terminò col successo degli ospiti, ovviamente per 2-1: 32’ Yakin, 57’ Semih Sentürk, 90’ Arda Turan.

La squadra di Şenol Güneş è ancora ferma a zero punti. Dopo il KO nella gara inaugurale di Euro 2020 contro l’Italia, infatti, non ha fatto punti neppure col Galles. Quella di Vladimir Petkovic ha iniziato con un pareggio per 1-1 proprio contro il Galles, ma contro l’Italia ha rimediato un KO.

Nel 2016 gli elvetici avevano superato al prima fase del torneo, mentre i turchi non erano andati oltre un girone con Croazia, Spagna e Repubblica Ceca.

Per Svizzera-Turchia appuntamento domenica 20 alle ore 18 (diretta tv su Sky) a Baku. PRECEDENTI FRA SVIZZERA E TURCHIA AGLI EUROPEI (QUALIFICAZIONI PIÙ FASI FINALI)

5 incontri disputati

1 vittoria Svizzera

1 pareggio

3 vittorie Turchia

6 gol fatti Svizzera

8 gol fatti Turchia I NUMERI DELLA SVIZZERA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

5 edizioni disputate

2 vittorie

6 pareggi

7 sconfitte

9 gol fatti

19 gol subiti

Ottavi di finale come miglior piazzamento I NUMERI DELLA TURCHIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

5 edizioni disputate

4 vittorie

2 pareggi

11 sconfitte

12 gol fatti

26 gol subiti

Semifinale come miglior piazzamento



