A distanza di oltre sessanta anni le nazionali di Spagna e Polonia tornano a sfidarsi in un campionato europeo di calcio.

Nel 1959 si ritrovarono faccia a faccia nel doppio confronto del primo turno.

Il 28 giugno a Chorzow terminò con un 4-2 per le Furie Rosse: 34’ Pol, 40’ Suarez, 42’ Di Stefano, 52’ Suarez, 56’ Di Stefano, 62’ Brychczy. Il 14 ottobre a Madrid altro successo iberico, stavolta per 3-0: 31’ Di Stefano, 70’ Gensana, 86’ Gento.

La selezione guidata dall’argentino Helenio Herrera avrebbe poi rinunciato di disputare i quarti di finale contro l’Urss.

Stavolta Spagna-Polonia sarà valida per la seconda giornata del girone E di Euro 2020.

Appuntamento a Siviglia ore 21 (diretta tv su Rai 1 e Sky). PRECEDENTI FRA SPAGNA E POLONIA AGLI EUROPEI (QUALIFICAZIONI PIÙ FASI FINALI)

2 incontri disputati

2 vittorie Spagna

0 pareggi

0 vittorie Polonia

7 gol fatti Spagna

2 gol fatti Polonia I NUMERI DELLA SPAGNA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

11 edizioni disputate

18 vittorie

13 pareggi

10 sconfitte

54 gol fatti

36 gol subiti

Campione 1964, 2008 e 2012 come miglior piazzamento I NUMERI DELLA POLONIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

4 edizioni disputate

2 vittorie

6 pareggi

4 sconfitte

8 gol fatti

11 gol subiti

Quarti di finale come miglior piazzamento



