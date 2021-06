Quinta sfida nella fase finale di un europeo di calcio fra le nazionali di Portogallo e Germania. I precedenti risalgono alle edizioni del torneo 1984 (con l’allora Germania Ovest), 2000, 2008 e, per ultimo, 2012. Il bilancio degli scontri diretti vede in vantaggio i tedeschi per 2-1 (mentre c’è 1 solo pareggio). Soprattutto, i ragazzi di Low hanno vinto i più recenti faccia a faccia.

In occasione di Euro 1984 Germania Ovest-Portogallo andò agli archivi con un segno X ad occhiali, vale a scrivere per 0-0.

Dopo un’attesa piuttosto lunga, a Euro 2000 Portogallo-Germania terminò col punteggio di 3-0: tripletta di Sergio Conceiçao (35’, 53’ e 71’).

Due edizioni più tardi, a Euro 2008, ecco Portogallo-Germania 2-3: 22’ Schweinsteiger, 26’ Klose, 40’ Nuno Gomes, 62’ Ballack, 87’ Postiga.

Per ultimo, a Euro 2012, Germania-Portogallo si chiuse con un 1-0: Gomez al 72’.

Da sottolineare che nelle ultime due gare Cristiano Ronaldo era in campo ma non riuscì a trovare la via del gol.

Reti che invece ha trovato nel match d’esordio a Euro 2020 contro l’Ungheria di qualche giorno fa, diventando così il giocatore con più reti fatte nella fase finale del torneo riservato alle nazionali del Vecchio Continente. Al contrario i tedeschi sono andati KO, per via di un autogol, contro la Francia e non possono permettersi più passi falsi se vogliono proseguire nel loro cammino verso gli ottavi di finale.

Portogallo-Germania è in programma alle ore 18 di sabato 19 (diretta tv su Rai e Sky) a Monaco. PS: sono 48 i gol fatti dal Portogallo in una fase finale degli europei, ammontano a 49 i gol subiti dalla Germania, ovviamente prendendo come rifermento le statistiche dei tempi regolamentari (escludendo pertanto supplementari e calci di rigore). PRECEDENTI FRA PORTOGALLO E GERMANIA AGLI EUROPEI (QUALIFICAZIONI PIÙ FASI FINALI)*

4 incontri disputati

1 vittoria Portogallo

1 pareggio

2 vittorie Germania

5 gol fatti Portogallo

4 gol fatti Germania I NUMERI DEL PORTOGALLO ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

8 edizioni disputate

17 vittorie

13 pareggi

6 sconfitte

48 gol fatti

27 gol subiti

Campione 2016 come miglior piazzamento I NUMERI DELLA GERMANIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)*

13 edizioni disputate

24 vittorie

14 pareggi

12 sconfitte

69 gol fatti

49 gol subiti

Campione 1972, 1980 e 1996 come miglior piazzamento * Inserite anche le statistiche dell’allora Germania Ovest.



