Sono le due nazionali più antiche al mondo!

Il primo testa a testa fra Inghilterra e Scozia risale a oltre un secolo fa: 30 novembre 1872, a Glasgow terminò col pareggio ad occhiali, vale a scrivere col risultato di 0-0.

Da allora le due nazionali britanniche si sono sfidate per più di cento volte.

Stasera saranno nuovamente avversare nel loro secondo impegno del girone D di Euro 2020. L’Inghilterra è reduce dal successo per 1-0 contro la Croazia. La Scozia deve rimediare al KO per 0-2 contro la Repubblica Ceca incassato in apertura di torneo.

Concentrandoci sui precedenti in un europeo di calcio rintracciamo 4 faccia a faccia.

I primi due risalgono alla seconda metà degli anni Sessanta.

Il 15 aprile 1967 al Wembley di Londra, davanti a quasi centomila spettatori (fonti parlano di 99.063 tifosi), fu successo per la Tartan Army, 2-3 con questa sequenza di reti: 27’ Law (S), 78’ Lennox (S), 84’ J. Charlton (I), 87’ Mc Calliog (S), 88’ Hurst (I). Al ritorno dell’Hampden Park, il 24 febbraio 1968, con addirittura 134.461 spettatori sugli spalti, terminò col segno X e il punteggio di 1-1: 19’ Peters (I), 39’ Hughes (S).

Al termine dei match in programma per il gruppo 8 di qualificazioni a Euro 1968, la classifica vedeva la nazionale dei Tre Leoni in prima posizione con 9 punti, mentre gli scozzesi chiudevano secondi dietro di una sola lunghezza, 8 punti.

In Italia, paese che ospitò la fase finale, gli inglesi avrebbero chiuso terzi, battendo l’Urss per 2-0 all’Olimpico di Roma nella cosiddetta finalina di consolazione.

Gli altri due precedenti europei sono piuttosto recenti.

Sono stati giocati fra il 13 e il 17 novembre 1999. Negli spareggi d’accesso a Euro 2000 (perché entrambe le selezioni avevano chiuso il proprio raggruppamento in seconda posizione, l’Inghilterra dietro la Svezia, la Scozia alle spalle della Repubblica Ceca) fu doppio successo per chi giocava in trasferta.

Tre Leoni vittoriosi a Glasgow per 2-0 (doppietta Scholes al 21’ e al 42’), Tartan Army a Londra per 1-0 (Hutchison al 39’). PRECEDENTI FRA INGHILTERRA E SCOZIA AGLI EUROPEI (QUALIFICAZIONI PIÙ FASI FINALI)

4 incontri disputati

1 vittoria Inghilterra

1 pareggio

2 vittorie Scozia

5 gol fatti Inghilterra

5 gol fatti Scozia I NUMERI DELL’INGHILTERRA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

10 edizioni disputate

11 vittorie

11 pareggi

10 sconfitte

40 gol fatti

34 gol subiti

Semifinale come miglior piazzamento I NUMERI DELLA SCOZIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

3 edizioni disputate

2 vittorie

1 pareggio

4 sconfitte

4 gol fatti

7 gol subiti

Fase a gironi come miglior piazzamento



