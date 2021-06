C’è stato un solo risultato di 0-0 nei match validi per la prima giornata di Euro 2020. E’ accaduto in occasione di Spagna-Svezia.

Al contrario, l’altra gara del girone E, Polonia-Slovacchia è terminata col successo per 2-1 dei Sokoli.

Sfida del tutto inedita a livello di europei, qualificazioni o fase finale, quella fra Svezia e Slovacchia.

Appuntamento, quindi, per la prima a San Pietroburgo venerdì 18 alle ore 15 (diretta tv su Sky). I NUMERI DELLA SVEZIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

7 edizioni disputate

5 vittorie

7 pareggi

9 sconfitte

25 gol fatti

24 gol subiti

Semifinale come miglior piazzamento I NUMERI DELLA SLOVACCHIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

2 edizioni disputate

2 vittorie

1 pareggio

2 sconfitte

5 gol fatti

7 gol subiti

Ottavi di finale come miglior piazzamento



