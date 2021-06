A chiudere la seconda giornata del girone B di Euro 2020 sarà Danimarca-Belgio.

Agli europei c’è già un precedente fra le due nazionali. Dobbiamo scartabellare fra gli almanacchi di calcio per raggiungere il 1984. Il 19 giugno a Strasburgo terminò col punteggio di 3-2 in favore degli scandinavi: 26’ Ceulemans, 39’ Vercauteren, 40’ Arnesen su rigore, 59’ Brylle, 84’ Elkjaer-Larsen.

La compagine di Laudrup staccò il biglietto per le semifinali, dove fu eliminata ai penalty dalla Spagna. Quella di Pfaff chiuse il girone al terzo posto e fu costretta a fare rientro a casa.

Le due nazionali si sono incrociate per 4 volte anche nelle qualificazioni a un europeo di calcio.

Il rendiconto totale vede in leggero vantaggio la Danimarca, per un successo, 3-2, e due marcature, 10-8.

Appuntamento a Copenaghen ore 18 (diretta tv su Sky). PRECEDENTI FRA DANIMARCA E BELGIO AGLI EUROPEI (QUALIFICAZIONI PIÙ FASI FINALI)

5 incontri disputati

3 vittorie Danimarca

0 pareggi

2 vittorie Belgio

10 gol fatti Danimarca

8 gol fatti Belgio I NUMERI DELLA DANIMARCA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

9 edizioni disputate

6 vittorie

6 pareggi

14 sconfitte

27 gol fatti

40 gol subiti

Campione 1992 come miglior piazzamento I NUMERI DEL BELGIO ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

6 edizioni disputate

8 vittorie

2 pareggi

8 sconfitte

25 gol fatti

25 gol subiti

Finale come miglior piazzamento



