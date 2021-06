Ucraina e Macedonia hanno cominciato Euro 2020 con delle sconfitte.

La nazionale guidata dall’ex Milan Shevchenko contro l’Olanda in un match davvero spettacolare: 5 gol tutti concentrati nella ripresa, arancioni avanti due reti, quindi ripresi dai calciatori gialloblù, gol della vittoria sul filo di lana.

Più netto il KO della squadra di mister Angelovski contro l’Austria, anche se aveva chiuso il primo tempo sull’1-1 (primo match a Euro 2020 in cui entrambe la squadre hanno segnato fra il fischio d’inizio e quello che sancisce l’intervallo).

Sono già 2 i precedenti nelle qualificazione a un europeo di calcio fra Ucraina e Macedonia. Anche piuttosto recenti. Nel 2014 Ucraina-Macedonia 1-0; nel 2015 Macedonia-Ucraina 0-2.

Appuntamento per il terzo incrocio a Bucarest giovedì 17 alle ore 15 (diretta tv su Sky). PRECEDENTI FRA UCRAINA E MACEDONIA AGLI EUROPEI (QUALIFICAZIONI PIÙ FASI FINALI)

2 incontri disputati

2 vittorie Ucraina

0 pareggi

0 vittorie Macedonia

3 gol fatti Ucraina

0 gol fatti Macedonia I NUMERI DELL’UCRAINA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

3 edizioni disputate

1 vittoria

0 pareggi

6 sconfitte

4 gol fatti

12 gol subiti

Gironi come miglior piazzamento I NUMERI DELLA MACEDONIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

1 edizione disputata

0 vittorie

0 pareggi

1 sconfitta

1 gol fatto

3 gol subiti

Esordio nella competizione



Link:

Speciale Europei