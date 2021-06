Due soli precedenti fra Turchia e Galles a un campionato europeo di calcio.

Andarono in scena più di quarant’anni fa, nelle qualificazioni a Euro 1980. A farla da padrone fu l’1-0 per chi giocava in casa.

Il bilancio fra le due nazionali è, pertanto, in perfetto equilibrio.

A Baku, mercoledì 16 ore 18, Turchia-Galles aprirà la seconda giornata del girone A di Euro 2020 (diretta tv su Sky). La selezione del CT Gunes è reduce dal KO rimediato nel match inaugurale della manifestazione con l’Italia. La compagine guidata da Page ha fatto 1-1, invece, contro la Svizzera sorprendendo gli addetti ai lavori.

Curiosità statistica: entrambe le selezioni hanno come miglior risultato in un torneo del Vecchio Continente il raggiungimento della semifinale. PRECEDENTI FRA TURCHIA E GALLES AGLI EUROPEI (QUALIFICAZIONI PIÙ FASI FINALI)

2 incontri disputati

1 vittoria Turchia

0 pareggi

1 vittoria Galles

1 gol fatto Turchia

1 gol fatto Galles I NUMERI DELLA TURCHIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

5 edizioni disputate

4 vittorie

2 pareggi

10 sconfitte

12 gol fatti

24 gol subiti

Semifinale come miglior piazzamento I NUMERI DEL GALLES ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

2 edizioni disputate

4 vittorie

1 pareggio

2 sconfitte

11 gol fatti

7 gol subiti

Semifinale come miglior piazzamento



