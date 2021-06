Un totale di 8 precedenti quasi a senso unico.

Sarà Finlandia-Russia ad aprire la seconda giornata di Euro 2020, e del girone B, mercoledì 16 alle ore 15 (diretta tv su Sky).

La squadra del CT Kanerva è reduce dalla vittoria sulla Danimarca per 1-0. Una partita certamente segnata da quanto accaduto a Eriksen. Quella di mister Cherchesov è stata superata per 0-3 dal Belgio.

Le due nazionali si affronteranno per la prima volta in una fase finale dell’europeo di calcio. Tuttavia nel qualificazione contano già 8 testa a testa (compresi i 6 con l’allora Urss). La Sbornaya ha sempre raccolto punti, 6 successi e 2 pareggi.

E la curiosità storico-statistica è legata proprio ai due segni X.

Arrivarono entrambi nel 1979: terminò 1-1 (28’ Hapsalis, 55’ Ismail) all’Olympia di Helsinki e 2-2 (50’ Andreev, 67’ Gavrilov, 76’ Haaskivi, 82’ Hakala) al Lenin di Mosca. PRECEDENTI FRA FINLANDIA E RUSSIA AGLI EUROPEI (QUALIFICAZIONI PIÙ FASI FINALI)*

8 incontri disputati

0 vittorie Finlandia

2 pareggi

6 vittorie Russia

6 gol fatti Finlandia

22 gol fatti Russia I NUMERI DELLA FINLANDIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

1 edizione disputata

1 vittoria

0 pareggi

0 sconfitte

1 gol fatto

0 gol subiti I NUMERI DELLA RUSSIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)*

12 edizioni disputate

10 vittorie

9 pareggi

15 sconfitte

35 gol fatti

48 gol subiti

Campione 1960 come miglior piazzamento * Inserite anche le statistiche dell’allora URSS.



