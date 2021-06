Sarà sfida fra le nazionali vincitrici degli ultimi due mondiali: la Francia campione a Russia 2018, la Germania a Brasile 2014.

Vero e proprio big match quello che chiuderà la prima giornata di Euro 2020: Francia-Germania, martedì 15 ore 21 a Monaco (diretta tv su Rai 1 e Sky).

Un classico del calcio europeo ma… le due selezioni sono state avversarie nella fase finale del più prestigioso torneo del Vecchio Continente soltanto 1 volta: nella semifinale del 2016, Germania-Francia 0-2 con doppietta di Griezmann (una rete arrivò su calcio di rigore).

Non solo.

Nella fase di qualificazione non c’è traccia di precedenti scontri diretti.

I Bleus hanno alzato la coppa al cielo in 2 occasioni: nel 1984 e nel 2000. Cinque anni fa persero la finalissima col Portogallo ai supplementari. La Nationalelf vanta 3 titoli continentali, 1972, 1980 e 1996, ma nelle ultime due edizione s’è sempre fermata alle semifinali (scritto di quella a Euro 2016, a Euro 2012 andò OK per 1-2 con l’Italia). PRECEDENTI FRA FRANCIA E GERMANIA AGLI EUROPEI (QUALIFICAZIONI PIÙ FASI FINALI)*

1 incontro disputato

1 vittoria Francia

0 pareggi

0 vittorie Germania

2 gol fatti Francia

0 gol fatti Germania I NUMERI DELLA FRANCIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

9 edizioni disputate

17 vittorie

13 pareggi

9 sconfitte

58 gol fatti

42 gol subiti

Campione 1984 e 2000 come miglior piazzamento I NUMERI DELLA GERMANIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)*

12 edizioni disputate

24 vittorie

14 pareggi

11 sconfitte

69 gol fatti

48 gol subiti

Campione 1972, 1980 e 1996 come miglior piazzamento * Inserite anche le statistiche dell’allora Germania Ovest.



