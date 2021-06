Cinque anni fa, in occasione di Euro 2016, le due nazionali si ritrovarono avversarie all’ultima giornata del girone F. Alla vigilia di Ungheria-Portogallo la classifica del raggruppamento recitava: Ungheria 4, Islanda e Portogallo 2, Austria 0. Al triplice fischio finale dell’arbitro Atkinson fu 3-3: Gera al 19’, Nanni al 42’ del primo tempo; Dzsudzsak al 2’ e al 10’, Ronaldo al 5’ e al 17’ della ripresa.

Lusitani che riuscirono a staccare il biglietto per la fase a eliminazione diretta (e che poi avrebbero alzato la coppa al cielo). Soprattutto, CR7 che grazie alla doppietta messa a segno contro i magiari diventava il primo calciatore ad aver segnato in quattro edizioni differenti degli europei di calcio (e che poi avrebbe raggiunto Michel Platini sul tetto dei capocannonieri della manifestazione a quota 9 centri in totale).

Sono 3 i precedenti fra le due nazionali se conteggiamo anche gli scontri diretti nelle fasi di qualificazione alla competizione.

Curiosamente il Portogallo ha sempre marcato 3 gol agli avversari: nel 1998, Ungheria-Polonia 1-3; nel 1999, Portogallo-Ungheria 3-0.

Ungheria-Polonia sarà il penultimo match della prima giornata di Euro 2020, martedì alle ore 18 a Budapest (diretta tv su Sky).



PRECEDENTI FRA UNGHERIA E PORTOGALLO AGLI EUROPEI (QUALIFICAZIONI PIÙ FASI FINALI)

3 incontri disputati

0 vittorie Ungheria

1 pareggio

2 vittorie Portogallo

4 gol fatti Ungheria

9 gol fatti Portogallo I NUMERI DELL’UNGHERIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

3 edizioni disputate

1 vittoria

4 pareggi

3 sconfitte

9 gol fatti

13 gol subiti

Terza 1964 come miglior piazzamento I NUMERI DEL PORTOGALLO ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

7 edizioni disputate

16 vittorie

13 pareggi

6 sconfitte

45 gol fatti

27 gol subiti

Campione 2016 come miglior piazzamento



