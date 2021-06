Sembra un remake sportivo.

Perché quando le nazionali di Spagna e Svezia sono state avversarie nei gironi di qualificazione a una fase finale di un europeo di calcio… poi si sono ritrovate anche nel girone all’italiana dell’atto conclusivo.

A Euro 2008 Svezia-Spagna terminò col risultato di 1-2. Era la seconda giornata del girone D. Allo stadio Tivoli di Innsbruck andarono a segno Torres al 15’, Ibrahimovic al 34’, Villa al 90’.

Gli anni precedenti, 2006 e 2007, il doppio confronto del gruppo 6 di qualificazione era terminato con un 2-0 per i Blagult al Rasunda e con un 3-0 per le Furie Rosse al Bernabeu.

Nella riconcorsa a Euro 2020, invece, sono arrivato un successo iberico e un segno X.

Dal 2000 le due nazionali sono una presenza fissa al più prestigioso torneo del Vecchio Continente. Ma se Morata e compagni sono riusciti per due volte ad alzare la coppa dei vincitori, 2008 e 2012, Forsberg e soci hanno raggiunto al massimo i quarti di finale (me nel curriculum gialloblù c’è anche la semifinale a Euro 1992 persa per 2-3 contro la Germania).

Spagna-Svezia è in programma questa sera ore 21 a Siviglia (diretta tv su Rai 1 e Sky).



PRECEDENTI FRA SPAGNA E SVEZIA AGLI EUROPEI (QUALIFICAZIONI PIÙ FASI FINALI)

5 incontri disputati

3 vittorie Spagna

1 pareggio

1 vittoria Svezia

9 gol fatti Spagna

4 gol fatti Svezia I NUMERI DELLA SPAGNA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

10 edizioni disputate

18 vittorie

12 pareggi

10 sconfitte

54 gol fatti

36 gol subiti

Campione 1964, 2008 e 2012 come miglior piazzamento I NUMERI DELLA SVEZIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

6 edizioni disputate

5 vittorie

6 pareggi

9 sconfitte

25 gol fatti

24 gol subiti

Semifinale come miglior piazzamento



Link:

Speciale Europei