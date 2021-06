... sei nella categoria: Notizie I precedenti Polonia vs Slovacchia Speciale Europei Torna Indietro





Se le premesse dovessero essere mantenute… Polonia-Slovacchia, lunedì pomeriggio ore 18 a San Pietroburgo (diretta tv su Sky), potrebbe rivelarsi la partita con più gol a Euro 2020.

Perché fra le due nazionali rintracciamo già 2 precedenti in un campionato di calcio europeo, anche se a livello di qualificazioni alla fase finale, e contiamo la bellezza di 10 marcature. Nel giugno del 1995 Polonia-Slovacchia terminò col punteggio di 5-0 (9’ Juskowiak, 59’ Swierczewski, 63’ Kosecki, 70’ Nowak, 73’ Juskowiak), qualche mese più tardi, a ottobre, Slovacchia-Polonia si concluse per 4-1 (20’ Juskowiak, 31’ Dubovsky su rigore, 68’ Jancula, 77’ Ujlaki, 82’ Simon). Al termine delle dieci gare di qualificazione a Euro 1996 i Sokoli chiusero di un punto davanti agli Orly. PRECEDENTI FRA POLONIA E SLOVACCHIA AGLI EUROPEI (QUALIFICAZIONI PIÙ FASI FINALI)

2 incontri disputati

1 vittoria Polonia

0 pareggi

1 vittoria Slovacchia

6 gol fatti Polonia

4 gol fatti Slovacchia I NUMERI DELLA POLONIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

3 edizioni disputate

2 vittorie

6 pareggi

3 sconfitte

7 gol fatti

9 gol subiti

Quarti di finale come miglior piazzamento I NUMERI DELLA SLOVACCHIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

1 edizione disputata

1 vittoria

1 pareggio

2 sconfitte

3 gol fatti

6 gol subiti

Ottavia di finale come miglior piazzamento



Link:

Speciale Europei