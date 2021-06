Quattro volte avversarie, sempre in occasione delle qualificazioni alla fase finale di un campionato europeo di calcio.

Per 2 volte, infatti, Scozia e Repubblica Ceca si sono affrontate nella rincorsa a Euro 2000. In altre 2 circostanze per approdare a Euro 2012.

Bilancio nettamente dalla parte della compagine soprannominata Naši. Non solo la selezione dell’ex Sampdoria e Roma Schick è sempre andata a punti, ma per 3 volte su 4 ha raccolto l’intera posta in palio.

Però…

L’ultimo scontro diretto, il 3 settembre 2011, è terminato col segno X: 2-2, 45’ Miller, 78’ Plasil, 82’ Fletcher, 90’ Kadlec (rigore). Match giocato ad Hampden Park, proprio dove lunedì pomeriggio ore 15 andrà in scienza Scozia-Repubblica Ceca (diretta tv su Sky), girone D.

Euro 2020 sarà il terzo torneo riservato alle nazionali del Vecchio Continente cui parteciperà la Tartan Army dopo quelli del 1992 e del 1996. Manifestazioni in cui non ha mai superato la fase con i gironi all’italiana.

La Repubblica Ceca dal 1996 in poi, al contrario, non ha saltato un’edizione, arrivando perfino a giocarsi la finalissima proprio in occasione della prima, storica partecipazione. Fu battuta dalla Germania nei tempi supplementare e per via di un golden goal di Bierhoff.

Nota tricolore: arbitro di quel match fu l’italiano Pierluigi Pairetto. PRECEDENTI FRA SCOZIA E REPUBBLICA CECA AGLI EUROPEI (QUALIFICAZIONI PIÙ FASI FINALI)

4 incontri disputati

0 vittorie Scozia

1 pareggio

3 vittorie Repubblica Ceca

5 gol fatti Scozia

8 gol fatti Repubblica Ceca I NUMERI DELLA SCOZIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

2 edizioni disputate

2 vittorie

1 pareggio

3 sconfitte

4 gol fatti

5 gol subiti

Fase a gironi come miglior piazzamento I NUMERI DELLA REPUBBLICA CECA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

6 edizioni disputate

10 vittorie

5 pareggi

9 sconfitte

30 gol fatti

31 gol subiti

Seconda come miglior piazzamento



