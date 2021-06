Nessun precedente in occasione di una fase finale o nel corso delle qualificazioni a un europeo di calcio fra le nazionali di Olanda e Ucraina.

Gli Oranje tornano a giocare il torneo più prestigioso del Vecchio Continente dopo l’assenza del 2016. Un ricordo piuttosto distante il titolo firmato dal trio Gullit-Rijkaard-Van Basten del 1988.

Per la selezione di un altro ex milanista, Shevchenko, si tratterà, invece, del terzo europeo consecutivo dopo quelli del 2012 e del 2016, manifestazioni in cui però mai la sua squadra ha superato la fase con i gironi all’italiana.

Olanda-Ucraina, domenica ore 21 ad Amsterdam (diretta tv su Rai 1 e Sky), chiuderà la terza giornata di gare di Euro 2020. I NUMERI DELL’OLANDA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

9 edizioni disputate

16 vittorie

11 pareggi

8 sconfitte

56 gol fatti

33 gol subiti

Campione 1988 come miglior piazzamento I NUMERI DELL’UCRAINA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

2 edizioni disputate

1 vittoria

0 pareggi

5 sconfitte

2 gol fatti

9 gol subiti

Gironi come miglior piazzamento



