Entrambe sono alla ricerca della prima vittoria in una fase finale del campionato europeo di calcio. Ma…

L’Austria ha già partecipato alle edizione del 2008 e del 2016. Al massimo ha raccolto dei pareggi: contro la Polonia nel 2008; contro il Portogallo nel 2016. La Macedonia, invece, è all’esordio nel torneo, almeno per quanto riguarda le fasi finali.

Curiosamente le due nazionali si ritrovano avversarie nel girone C dopo essere state in competizione anche nelle qualificazioni.

I due precedenti fra Austria e Macedonia, pertanto, sono recentissimi, risalgono al 2019, e hanno sempre visto imporsi la Nationalteam, che ha fatto meglio in trasferta, 4-1, rispetto al match casalingo, 2-1.

Austria-Macedonia, domenica alle ore 18 a Bucarest (diretta tv Sky), aprirà il girone C di Euro 2020 con anche Olanda e Ucraina. PRECEDENTI FRA AUSTRIA E MACEDONIA AGLI EUROPEI (QUALIFICAZIONI PIÙ FASI FINALI)*

2 incontri disputati

2 vittorie Austria

0 pareggi

0 vittorie Macedonia

6 gol fatti Austria

2 gol fatti Macedonia I NUMERI DELL’AUSTRIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

2 edizioni disputate

0 vittorie

2 pareggi

4 sconfitte

2 gol fatti

7 gol subiti

Gironi come miglior piazzamento I NUMERI DELLA MACEDONIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)*

0 edizioni disputate

0 vittorie

0 pareggi

0 sconfitte

0 gol fatti

0 gol subiti

Esordio nella competizione



