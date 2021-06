Ammontano a 3 i precedenti fra Inghilterra e Croazia in un europeo di calcio.

Rappresentativa dei Tre Leoni in svantaggio ma… l’unico testa a testa in una fase finale sorride a Kane e compagni. La prima volta fu, infatti, a Euro 2004, 4-2 per gli inglesi. Questa la sequenza delle reti: 5’ Kovac, 40’ Scholes, 45’+1 Rooney, 68’ Rooney, 73’ Tudor, 79’ Lampard. Era l’ultima partita del girone B e le due squadre alla vigilia della sfida erano staccate di un solo punti, Inghilterra 3, Croazia 2.

Nella corsa all’edizione successiva, Euro 2008, le due selezioni si ritrovarono avversarie nella fase di qualificazione: Kockasti (nomignolo che fa riferimento alla divisa a scacchi della squadra guidata da Dalic) vittoriosi per 2-0 sul proprio terreno di gioco e per 3-2 in casa degli avversari.

Gli inglesi inventori del football mai hanno conquistato il torneo. Per due volte si sono fermati alle semifinali: nel 1968 e nel 1996.

I croati hanno raggiunto al massimo i quarti. Però sono pur sempre i vice campioni del mondo in carica.

Inghilterra-Croazia sarà match d’apertura del girone D di Euro 2020, calcio d’inizio domenica pomeriggio ore 15 a Londra (diretta tv Rai e Sky). PRECEDENTI FRA INGHILTERRA E CROAZIA AGLI EUROPEI (QUALIFICAZIONI PIÙ FASI FINALI)

3 incontri disputati

1 vittoria Inghilterra

0 pareggi

2 vittorie Croazia

6 gol fatti Inghilterra

7 gol fatti Croazia I NUMERI DELL’INGHILTERRA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

9 edizioni disputate

10 vittorie

11 pareggi

10 sconfitte

39 gol fatti

34 gol subiti

Semifinale come miglior piazzamento I NUMERI DELLA CROAZIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

5 edizioni disputate

8 vittorie

6 pareggi

4 sconfitte

22 gol fatti

18 gol subiti

Quarti di finale come miglior piazzamento



