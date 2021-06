Il boato dello stadio non è mai stato più forte su Twitter, soprattutto ora che sta per terminare il conto alla rovescia a #UEFAEURO2020, uno dei tornei per nazionali più importanti e seguiti del calcio internazionale che partirà proprio questa sera a Roma con il match inaugurale tra Italia e Turchia. I tifosi non vedono l’ora di ritrovarsi su Twitter per entrare in contatto tra di loro e commentare le partite e le azioni salienti in diretta sulla piattaforma.



Soprattutto a seguito dell’ultimo anno, caratterizzato dalla pandemia e dalle conseguenti restrizioni che hanno portato alla chiusura anche degli stadi, Twitter si è trasformata nella “casa” dei fan degli sport, anche in Italia. In linea con la tradizione nazionale, nel 2020 il calcio è stato lo sport più chiacchierato tra gli utenti di Twitter in Italia (76%)*, seguito nella top 5 da nuoto (45%), tennis (40%), motori (37%) e basket (37%). Inoltre, il 45% degli appassionati di calcio su Twitter afferma di seguire gli Europei, contro il 40% degli utenti di Facebook e Instagram e il 39% di TikTok. Questa platea di appassionati della principale competizione calcistica continentale europea per nazionali è composta soprattutto da uomini (69%) di età compresa tra i 35 e i 44 anni (27%). Infine, il 45% dei fan degli europei su Twitter in Italia afferma di usare quotidianamente la piattaforma, contro un 33% di utenti che la usa su base mensile e il restante 22% ogni settimana.



Il calcio su Twitter in Italia: chi guida la conversazione?

Le conversazioni a sfondo calcistico su Twitter in Italia sono ancora prevalentemente a sfondo maschile. Il 70% dei Tweet, infatti, è generato da utenti di sesso maschile**, contro il restante 30% totalizzato dalla controparte femminile. Come nel caso degli Europei, la fascia d’età più rappresentata è quella tra i 34 e i 44 anni (30%), immediatamente seguita da 45-54 (28%) e 25-34 (23%). Più indietro la Gen Z: solo il 15% condivide Tweet sul calcio.



#UEFAEURO2016: i dati dell’ultima edizione degli Europei***

In occasione dell’ultima edizione dei campionati europei di calcio, tenutasi in Francia nel 2016, in Italia vennero pubblicati quasi 360 mila Tweet generati da 54 mila autori unici. I picchi della conversazione coincisero con le partite Italia-Spagna del 27 giugno - in cui gli “azzurri” eliminarono a sorpresa i campioni in carica agli ottavi di finale - e Germania-Italia del 3 luglio - match terminato ai rigori che sancì l’eliminazione della nazionale italiana ai quarti di finale.



La piattaforma alla prova della pandemia: Twitter si conferma la piazza virtuale per gli amanti dello sport e del calcio

Dopo il lockdown e con la ripresa del campionato sono cresciute del 78% le conversazioni in Italia con hashtag in tema calcio. Tutti i partner principali - dalle squadre di calcio fino alle stesse leghe - si sono reinventati: senza il campionato, che è la “portata principale”, hanno creato nuovi contenuti per tenere ingaggiate le proprie audience di riferimento e sviluppare la conversazione su Twitter. Inoltre, durante il calciomercato, Twitter si è confermata la piattaforma principale che gli addetti ai lavori utilizzano per svolgere le loro attività e lo è anche per i tifosi che vogliono restare costantemente aggiornati sugli ultimi sviluppi relativi alle trattative. Il calciomercato si fa su Twitter. Twitter è dunque utilizzato con due scopi: sia per informare che per informarsi.



Le funzionalità per restare sempre aggiornati, minuto per minuto

Grazie alla crescita dell’utilizzo della piattaforma, recentemente Twitter si è adattata in termini di prodotto con nuove funzionalità che aiutano a veicolare questo traffico di utenti. Per arrivare preparati e scoprire come seguire al meglio gli Europei di calcio, Twitter ha stilato una lista di funzionalità per aiutare i tifosi a scoprire le modalità migliori per restare sempre aggiornati.

Pagine evento: pagine create da Twitter pochi minuti prima che inizino le partite. Raccolgono tutti i tweet dalle fonti più autorevoli (squadre, leghe, giornalisti, ma anche tifosi capaci di creare contenuti virali) in un unico contenitore per far sì che quando si accede a Twitter si possa seguire tutte le conversazioni relative ad una partita o alla giornata di campionato che si sta svolgendo in tempo reale. Le Pagine evento funzionano da aggregatore e consentono agli utenti di trovare tutto ciò che interessa loro in un unico posto,

senza dover andare a seguire le fonti o a cercarle in autonomia.

Fleet: ben accolti dalle squadre, vengono molto utilizzati per preparare la partita. Con i Fleet si possono condividere i propri pensieri con più disinvoltura e con più controllo, sfruttando un formato che scompare nel giro di 24 ore senza la possibilità di retwittarlo, mettere Mi Piace o di rispondere pubblicamente. Questi contenuti servono a comunicare/indirizzare quanto sta succedendo proprio in questo momento (v. annuncio della formazione, momenti migliori, annuncio di un goal).

Spaces: l’anno scorso Twitter ha introdotto Spaces, le conversazioni audio in diretta su Twitter. Da allora, Twitter ha testato la nuova funzione su un gruppo limitato di persone e ha scoperto che ascoltare le voci degli utenti dà vita alle conversazioni sulla piattaforma in un modo completamente nuovo. A partire a maggio 2021, tutti gli account con 600 o più follower possono creare ed ospitare una conversazione con Twitter Spaces. La funzione è stata già utilizzata anche per iniziative a sfondo sportivo. L’U.C. Sampdoria - club calcistico di Serie A - ha infatti scelto Twitter come piattaforma principale per raccontare l’impresa dello Scudetto 1990/91 a 30 esatti di distanza da quel successo che ha fatto la storia del calcio italiano e non solo. Oltre all’attivazione di un emoji speciale raffigurante lo scudetto tricolore associato all’hashtag ufficiale #LaNostraFavola, Sampdoria e Twitter hanno anche organizzato una conversazione Spaces per dare voce ad alcuni protagonisti di quell’impresa storica.

* Dati riferiti al periodo 09/06/2016 - 11/07/2016

** Dati riferiti al periodo 01/01/2020 - 31/12/2020

*** Dati riferiti al periodo 01/01/2020 - 31/12/2020