Riflettori puntati su Eden Hazard.

Perché il centrocampista offensivo belga ha marcato 3 gol nei due match di qualificazione a Euro 2020 con avversaria proprio la Russia.

Le due nazionali, infatti, erano assieme nel raggruppamento I (con anche Scozia, Cipro, Kazakistan e San Marino) e si ritroveranno adesso nel girone B. Soprattutto, esordiranno nella competizione sabato sera ore 21 a San Pietroburgo (diretta tv Rai e Sky).

In casa dei Diavoli Rossi terminò col punteggio di 3-1 (e una doppietta per il giocatore del Real Madrid). Nella tana degli Orsi andò addirittura meglio per Lukaku e compagni con un trionfo per 4-1 (e altri due centri per Hazard).

Inserendo nella ricerca anche l’URSS, rintracciamo soltanto 2 precedenti fra Belgio e Russia nella corsa al titolo di campione d’Europa. Sono proprio quelli ricordati nelle righe precedenti. Prima, infatti, le due compagini mai erano state avversarie nel torneo targato UEFA.



PRECEDENTI FRA BELGIO E RUSSIA AGLI EUROPEI (QUALIFICAZIONI PIÙ FASI FINALI)*

2 incontri disputati

2 vittorie Belgio

0 pareggi

0 vittorie Russia

7 gol fatti Belgio

2 gol fatti Russia I NUMERI DEL BELGIO ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

5 edizioni disputate

7 vittorie

2 pareggi

8 sconfitte

22 gol fatti

25 gol subiti

Finale come miglior piazzamento I NUMERI DELLA RUSSIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)*

11 edizioni disputate

10 vittorie

9 pareggi

14 sconfitte

35 gol fatti

45 gol subiti

Campione 1960 come miglior piazzamento * Inserite anche le statistiche dell’allora URSS.



