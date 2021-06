... sei nella categoria: Notizie I precedenti Danimarca vs Finlandia Speciale Europei Torna Indietro





La Danimarca non disputava una fase finale dell’europeo dal 2012. La Finlandia sarà all’esordio assoluto.

Sarà il derby scandinavo Danimarca-Finlandia, sabato alle ore 18 a Copenaghen (diretta tv Sky), ad aprire il girone B di Euro 2020.

Le due nazionali sono state avversarie nei gironi di qualificazione soltanto a metà degli anni Ottanta. Nel cammino verso Euro 1988, infatti, Danimarca-Finlandia terminò col risultato di 1-0 (Jens Bertelsen al 67’). Stesso punteggio, a fattore invertiti, in Finlandia-Danimarca 0-1 (Jan Molbi al 53’).



PRECEDENTI FRA DANIMARCA E FINLANDIA AGLI EUROPEI (QUALIFICAZIONI PIÙ FASI FINALI)

2 incontri disputati

2 vittorie Danimarca

0 pareggi

0 vittorie Finlandia

2 gol fatti Danimarca

0 gol fatti Finlandia I NUMERI DELLA DANIMARCA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

8 edizioni disputate

6 vittorie

6 pareggi

13 sconfitte

27 gol fatti

39 gol subiti

Campione 1992 come miglior piazzamento I NUMERI DELLA FINLANDIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

0 edizioni disputate

0 vittorie

0 pareggi

0 sconfitte

0 gol fatti

0 gol subiti



