Attenzione a cosa accadrà al minuto 60 di Galles-Svizzera, seconda gara del girone A di Euro 2020 in programma sabato pomeriggio alle ore 15 a Baku (diretta tv su Rai e Sky).

Perché nei 2 precedenti con i Dragoni squadra di casa, ovviamente nei match validi per un europeo di calcio, all’ora esatta di gioco qualcuno ha sempre segnato.

Il 9 ottobre 1999 fu lo svizzero Patrick Buhlmann. Il 7 ottobre 2011 toccò al gallese Aaron Ramsey (su calcio di rigore).

E’ in equilibrio il bilancio dei Galles-Svizzera: 2 sfide, entrambe valide per la qualificazione alla fase finale di un torneo continentale, con 1 successo per parte. Fu 0-2 nel 1999 (oltre a Buhlmann segnò Rey Alexandre al 16’); 2-0, invece, nel 2011 (dopo la rete del centrocampista juventino arrivò il raddoppio di Gareth Bale al 71’).

Se però diamo uno sguardo anche ai precedenti Svizzera-Galles, ecco che i nostri vicini di casa prendono il largo, con altri 2 successi e un parziale di 6-1 in fatto di gol marcati.

Curiosità: nel 1999 il raggruppamento con Galles e Svizzera includeva anche la nazionale italiana… PRECEDENTI FRA GALLES E SVIZZERA AGLI EUROPEI (QUALIFICAZIONI PIÙ FASI FINALI)

4 incontri disputati

1 vittoria Galles

0 pareggi

3 vittorie Svizzera

3 gol fatti Galles

8 gol fatti Svizzera I NUMERI DEL GALLES ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

1 edizione disputata

4 vittorie

0 pareggi

2 sconfitte

10 gol fatti

6 gol subiti

Semifinale come miglior piazzamento I NUMERI DELLA SVIZZERA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

4 edizioni disputate

2 vittorie

5 pareggi

6 sconfitte

8 gol fatti

15 gol subiti

Ottavi di finale come miglior piazzamento



