Il commissario tecnico della Germania, Joachim Löw, prenderà parte al suo quarto campionato europeo di calcio. Ha già guidato la nazionale tedesca in occasione delle edizioni 2008, 2012 e 2016. Il miglior piazzamento ottenuto è rappresentato dal secondo posto al torneo disputato fra Austria e Svizzera, quando si arrese in finale alle Furie Rosse spagnole. Però, con lui al timone, la Mannschaft ha sempre raggiunto le semifinali della manifestazione (nel 2012 perdendo contro l’Italia; nel 2016 uscendo sconfitta dal confronto con la Francia).

Alle spalle di Löw c’è poi Fernando Santos, CT del Portogallo campione in carica. Nell’edizione 2012 Santos aveva guidato la Grecia. Curiosità: se prendiamo in considerazione i risultati al 90’, a Euro 2016 il portoghese pareggiò 6 delle 7 gare affrontate, vincendo soltanto la semifinale contro il Galles. Ottavi e finale, infatti, furono decisi ai supplementari. Per i quarti si resero necessari i calci di rigore.

Più staccati Didier Deschamps, Francia, che ha disputato tutti i match dell’ultima edizione raggiungendo – senza fortuna per i Bleus – la finale, e Vladimir Petkovic, che nel 2016 fu fermato ai penalty dalla Polonia in occasione degli ottavi.

Gli altri 20 mister impegnati a Euro 2020 sono tutti degli esordienti per quanto riguarda la fase finale della competizione ideata dal dirigente sportivo francese Henri Delaunay.

Questa la graduatoria per presenze dei vari CT:

Löw 17 gare disputate

Santos 11

Deschamps 7

Petkovic 4 E IN CASA AZZURRA

Ammontano a 9 i commissari tecnici dell’Italia che hanno partecipato a una fase finale del campionato europeo di calcio riservato alle nazionali maggiori maschili. A Roberto Mancini toccherà quindi il numero 10…

Di seguito la classifica per gare affrontate:

Zoff 6 match

Prandelli 6

Conte 5

Vicini 4

Bearzot 4

Donadoni 4

Valcareggi 3

Trapattoni 3

Sacchi 3



