Tutte e 51 le gare di Euro 2020 su Sky, 27 match in chiaro anche sulla Rai.

E’ questo il programma del torneo in tv.

Sky trasmetterà dalla prima all’ultima sfida, la Rai 16 partite della fase a gironi, 4 ottavi di finali e, dai quarti in poi, tutti i restanti incontri.

Di seguito la programmazione di Euro 2020 in tv partita dopo partita. 11 giugno 2021, Roma (Stadio Olimpico) Turchia vs Italia in tv su Rai 1 e Sky

12 giugno 2021, Baku (Olimpiya Stadionu) Galles vs Svizzera in tv su Rai 1 e Sky

12 giugno 2021, Copenaghen (Parken Stadium) Danimarca vs Finlandia in tv su Sky

12 giugno 2021, San Pietroburgo (Saint Petersburg Stadion) Belgio vs Russia in tv su Rai 1 e Sky

13 giugno 2021, Amsterdam (Amsterdam ArenA) Olanda vs Ucraina in tv su Rai 1 e Sky

13 giugno 2021, Bucarest (Arena Nationala) Austria vs Macedonia in tv su Sky

13 giugno 2021, Londra (Wembley Stadium) Inghilterra vs Croazia in tv su Rai 1 e Sky

14 giugno 2021, Glasgow (Hampden Park) Scozia vs Repubblica Ceca in tv su Sky

14 giugno 2021, Siviglia (Estadio La Cartuja) Spagna vs Svezia in tv su Rai 1 e Sky

14 giugno 2021, San Pietroburgo (Saint Petersburg Stadion) Polonia vs Slovacchia in tv su Sky

16 giugno 2021, Baku (Olimpiya Stadionu) Turchia vs Galles in tv su Sky

16 giugno2021, Roma (Stadio Olimpico) Italia vs Svizzera in tv su Rai 1 e Sky

16 giugno 2021, San Pietroburgo (Saint Petersburg Stadion) Finlandia vs Russia in tv su Sky

15 giugno 2021, Budapest (Puskás Ferenc Stadion) Ungheria vs Portogallo in tv su Sky

15 giugno 2021, Monaco di Baviera (Fubball Arena Munchen) Francia vs Germania in tv su Rai 1 e Sky

17 giugno 2021, Copenaghen (Parken Stadium) Danimarca vs Belgio in tv su Sky

17 giugno 2021, Amsterdam (Amsterdam ArenA) Olanda vs Austria in tv su Rai 1 e Sky

17 giugno 2021, Bucarest (Arena Nationala) Ucraina vs Macedonia in tv su Sky

18 giugno 2021, Londra (Wembley Stadium) Inghilterra vs Scozia in tv su Rai 1 e Sky

18 giugno 2021, Glasgow (Hampden Park) Croazia vs Repubblica Ceca in tv su Sky

18 giugno 2021, San Pietroburgo (Saint Petersburg Stadion) Svezia vs Slovacchia in tv su Sky

19 giugno 2021, Siviglia (Estadio La Cartuja) Spagna vs Polonia in tv su Rai 1 e Sky

19 giugno 2021, Budapest (Puskás Ferenc Stadion) Ungheria vs Francia in tv su Sky

19 giugno 2021, Monaco di Baviera (Fubball Arena Munchen) Portogallo vs Germania in tv su Rai 1 e Sky

20 giugno 2021, Baku (Olimpiya Stadionu) Svizzera vs Turchia in tv su Sky

20 giugno2021, Roma (Stadio Olimpico) Italia vs Galles in tv su Rai 1 e Sky

21 giugno 2021, Copenaghen (Parken Stadium) Russia vs Danimarca in tv su Sky

21 giugno 2021, San Pietroburgo (Saint Petersburg Stadion) Finlandia vs Belgio in tv su Rai 1 e Sky

21 giugno 2021, Amsterdam (Amsterdam ArenA) Macedonia vs Olanda in tv su Sky

21 giugno 2021, Bucarest (Arena Nationala) Ucraina vs Austria in tv su Sky

22 giugno 2021, Londra (Wembley Stadium) Repubblica Ceca vs Inghilterra in tv su Rai 1 e Sky

22 giugno 2021, Glasgow (Hampden Park) Croazia vs Scozia in tv su Sky

23 giugno 2021, Siviglia (Estadio La Cartuja) Slovacchia vs Spagna in tv su Sky

23 giugno 2021, San Pietroburgo (Saint Petersburg Stadion) Svezia vs Polonia in tv su Sky

23 giugno 2021, Budapest (Puskás Ferenc Stadion) Portogallo vs Francia in tv su Rai 1 e Sky

23 giugno 2021, Monaco di Baviera (Fubball Arena Munchen) Germania vs Ungheria in tv su Sky

Ottavi di finale

26 giugno 2021, Londra (Wembley Stadium) in tv su Rai 1 e Sky

26 giugno 2021, Amsterdam (Amsterdam ArenA) in tv su Sky

27 giugno 2021, Siviglia (Estadio La Cartuja) in tv su Rai 1 e Sky

27 giugno 2021, Budapest (Puskás Ferenc Stadion) in tv su Sky

28 giugno 2021, Bucarest (Arena Nationala) in tv su Rai 1 e Sky

28 giugno 2021, Copenaghen (Parken Stadium) in tv su Sky

29 giugno 2021, Glasgow (Hampden Park) in tv su Rai 1 e Sky

29 giugno 2021, Londra (Wembley Stadium) in tv su Sky

Quarti di finale

2 luglio 2021, San Pietroburgo (Saint Petersburg Stadion) in tv su Rai 1 e Sky

2 luglio 2021, Monaco di Baviera (Fubball Arena Munchen) in tv su Rai 1 e Sky

3 luglio 2021, Roma (Stadio Olimpico) in tv su Rai 1 e Sky

3 luglio 2021, Baku (Olimpiya Stadionu) in tv su Rai 1 e Sky Semifinali

6 luglio 2021, Londra (Wembley Stadium) in tv su Rai 1 e Sky

7 luglio 2021, Londra (Wembley Stadium) in tv su Rai 1 e Sky Finale

11 luglio 2021, Londra (Wembley Stadium) in tv su Rai 1 e Sky



Link:

Speciale Europei