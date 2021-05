La Juventus si aggiudica contro l'Inter il derby d’Italia numero 176 nella Serie A con la formula del girone unico.

Bianconeri trascinati dal colombiano Cuadrado, 2 gol per l’esterno destro, 1 su calcio rigore. Di Ronaldo, Lukaku e Chiellini (autogol) gli altri centri del match.

Atalanta matematicamente in Champions League. A Genova Gasperini vince contro il suo passato per 4-3, ma negli ultimi minuti soffre non poco.

Anche il Napoli conquista i tre punti sul campo della Fiorentina, 2-0 dopo un primo tempo chiuso senza reti.

E col successo al Franchi gli azzurri agganciano il Milan. Perché i rossoneri non vanno oltre lo 0-0 ospitando il Cagliati.

A novanta minuti dalla conclusione sono tre le squadre in corsa per due posti nella Champions League 2021/2022: Napoli, Milan e Juventus.

E’ della Roma il derby di campionato contro la Lazio, 2-0 firmato Mkhitaryan e Pedro.

Lo Spezia stacca il ticket salvezza e inguaia il Torino. I liguri fanno 4-1 nello scontro diretto contro i granata. Per un po’ i piemontesi si sono ritrovati con il Benevento a una incollatura, poi il ventesimo centro di Simy in questo campionato ha ricacciato i giallorossi a meno tre dai granata, decretando l’1-1 in Benevento-Crotone. Adesso la squadra di Nicola dovrà cercare di fare punti nel match contro la Lazio per evitare di giocarsi tutto nello scontro diretto all’ultima giornata proprio contro i sanniti. Nello scontro diretto del Vigorito alla 19esima giornata fu 2-2.

Insomma, curiosamente Simone Inzaghi potrebbe fare un piacere o un dispetto, sportivamente parlando, a suo fratello Filippo.

La Sampdoria con l’ex Quagliarella sbanca Udine, 1-0 su rigore.

Di seguito tutti i risultati della 37a giornata della Serie A 2020/2021 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 23 maggio 2021. I risultati della 37a giornata della Serie A 2020/2021

Benevento-Crotone 1-1 (Lapadula – Simy)

Fiorentina-Napoli 0-2 (Insigne – Venuti aut.)

Genoa-Atalanta 3-4 (2 Shomurodov – Zapata – Malinovskyi – Gosens – Pasalic – Pandev rig.)

Juventus-Inter 3-2 (2 Cuadrado, 1 rig. – Ronaldo – Lukaku rig. – Chiellini aut.)

Milan-Cagliari 0-0

Parma-Sassuolo 1-3 (Locatelli rig. – Alves – Defrel – Boga)

Roma-Lazio 2-0 (Mkhitaryan – Pedro)

Spezia-Torino 4-1 (2 Nzola, 1 rig. – Saponara – Belotti rig.- Erlic)

Udinese-Sampdoria 0-1 (Quagliarella rig.)

Verona-Bologna (posticipo, lunedì) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2020/2021

Inter 88 punti

Atalanta 78

Napoli 76

Milan 76

Juventus 75

Lazio 67

Roma 61

Sassuolo 59

Sampdoria 49

Verona 43 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 38a giornata, in programma il 23 maggio 2021.

Atalanta-Milan

Bologna-Juventus

Cagliari-Genoa

Crotone-Fiorentina

Inter-Udinese

Napoli-Verona

Sampdoria-Parma

Sassuolo-Lazio

Spezia-Roma

Torino-Benevento



