Vincono tutte le prime sei della classifica.

L’Inter campione d’Italia supera la Roma per 3-1. Il ciclone Milan si abbatte sul Torino: 7-0 per i rossoneri. E granata che eguagliano il record negativo di più larga sconfitta interna in Serie A. L’Atalanta fa 2-0 col Benevento grazie a un gol per tempo di Muriel e Pasalic. La giornata era stata aperta dal 5-1 del Napoli sull’Udinese. Juventus che ritrova i tre punti sul campo del Sassuolo. Il 3-1 porta le firme illustri di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, per entrambi, infatti, si tratta del 100esimo gol con la maglia bianconera in tutte le competizioni. La Lazio impiega 95 minuti, ma alla fine grazie a Immobile piega la resistenza del Parma, 1-0.

In coda da segnalare la matematica salvezza per Fiorentina, 0-0 col Cagliari, e Genoa, 2-0 a Bologna.

Di seguito tutti i risultati della 36a giornata della Serie A 2020/2021 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 15, 16 e 17 maggio 2021.

Atalanta-Benevento 2-0 (Muriel – Pasalic)

Bologna-Genoa 0-2 (Zappacosta – Scamacca rig.)

Cagliari-Fiorentina 0-0

Crotone-Verona (posticipo)

Inter-Roma 3-1 (Brozovic – Vecino – Mkhitaryan – Lukaku)

Lazio-Parma 1-0 (Immobile)

Napoli-Udinese 5-1 (Zielinski – Fabian Ruiz – Lozano – Di Lorenzo – Insigne)

Sampdoria-Spezia 2-2 (2 Pobega – Verre – Keita)

Sassuolo-Juventus 1-3 (Rabiot – Ronaldo – Raspadori – Dybala)

Torino-Milan 0-7 (3 Rebic – 2 Theo Hernandez – Kessie rig. – Diaz) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2020/2021

Inter 88 punti

Milan 75

Atalanta 75

Napoli 73

Juventus 72

Lazio 67

Roma 58

Sassuolo 56

Sampdoria 46

Verona 43 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 37a giornata, in programma il 15, 16 e 17 maggio 2021.

Benevento-Crotone

Fiorentina-Napoli

Genoa-Atalanta

Juventus-Inter

Milan-Cagliari

Parma-Sassuolo

Roma-Lazio

Spezia-Torino

Udinese-Sampdoria

Verona-Bologna



