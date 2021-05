Terminata la regular season di Serie B 2020/2021 ed emessi gli ultimi verdetti.

La Salernitana, dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, conquista Pescara e la promozione in Serie A. L’ultima volta dei campani nel massimo campionato risaliva alla stagione 1998/1999. Il 3-0 granata è stato firmato da Anderson su calcio di rigore, Casasola e Tutino.

La capolista Empoli mantiene inviolato per l’intero campionato lo stadio di casa, il Castellani. Col Lecce gli azzurri ribaltano lo 0-1 grazie a La Mantia e Matos, 2-1 il risultato finale.

Cade in casa il Monza, 0-2 col Brescia (Ayé e Mangraviti). E le Rondinelle grazie ai tre punti conquistano sul filo di lana un posto nei play-off promozione.

Finisce 1-1 il derby regionale Cittadella-Venezia.

Il ChievoVerona fa 3-0 con l’Ascoli, assicurandosi gli spareggi per la Serie A.

Nonostante la vittoria sulla Cremonese, 1-0 con Segre match winner, la Spal resta in cadetteria e chiude la stagione.

Non ci saranno, invece, i play-out perché il Pordenone supera per 2-0 il Cosenza e la distanza in classifica fra le due squadre non permette di disputare il doppio confronto per non retrocedere in Serie C.

Di seguito tutti i risultati e i marcatori della 38a giornata della Serie B 2020/2021 con le prime posizioni della classifica. I risultati e i marcatori della 38a giornata della Serie B 2020/2021

ChievoVerona-Ascoli 3-0 (2 Canotto – Garritano)

Cittadella-Venezia 1-1 (Bocalon – Baldini)

Empoli-Lecce 2-1 (Rodriguez – La Mantia – Matos)

Monza-Brescia 0-2 (Ayé – Mangraviti)

Pescara-Salernitana 0-3 (Anderson rig. – Casasola – Tutino)

Pisa-Virtus Entella 3-2 (Kousoupias – Belli – Marsura rig. – Palombi – Dragomir)

Pordenone-Cosenza 2-0 (Butic – Vogliacco)

Reggina-Frosinone 0-4 (3 Novakovich – Ciano)

Spal-Cremonese 1-0 (Segre)

Vicenza-Reggiana 2-1 (Giacomelli – Yao – Jallow) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2020/2021

Empoli 73 punti

Salernitana 69

Monza 64

Lecce 62

Venezia 59

Cittadella 57

Brescia 56

ChievoVerona 56

Spal 56

Reggina 50

Frosinone 50 Per la classifica completa clicca qui

Play-off, giovedì 13 maggio

Cittadella-Brescia (ore 18)

Venezia-ChievoVerona (ore 21)



Link:

La classifica della Serie B