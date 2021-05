L’Inter festeggia nel migliore dei modi la conquista dello scudetto 2020/2021 sommergendo la Sampdoria di gol. Nel 5-1 del Meazza si mette in mostra Sanchez, autore di una doppietta.

Il big match Juventus-Milan sorride ai rossoneri che per la prima volta riescono ad espugnare lo Stadium in Serie A: 3-0 con tanto di rigore sbagliato. Spettacolari le reti di Diaz, 1-0, e Rebic, 2-0.

Continua la corsa dell’Atalanta al secondo posto, 5-2 sul Parma con un Muriel ancora una volta autore di una marcature multipla, doppietta.

Il Napoli trascinato da Osimhen, doppietta e assist vincente, sbanca La Spezia, 4-1.

La Roma fa 5-0 col Crotone.

Crolla la Lazio in casa della Fiorentina. Il 2-0 viola è firmato dal solito Vlahovic.

Il Sassuolo rovina la festa delle 100 panchine rossoblù in Serie A di mister Ballardini. Il 2-1 neroverde sul Genoa porta le firme italiane di Raspadori e Berardi.

Pareggiano per 1-1 Udinese-Bologna e Verona-Torino.

Importante successo del Cagliari nello scontro salvezza col Benevento, 3-1 al Vigorito trascinato da Nandez (due assist).

Di seguito tutti i risultati della 35a giornata della Serie A 2020/2021 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma l’11, 12 e 13 maggio 2021. I risultati della 35a giornata della Serie A 2020/2021

Benevento-Cagliari 1-3 (Lykogiannis – Lapadula – Pavoletti – Joao Pedro)

Fiorentina-Lazio 2-0 (2 Vlahovic)

Genoa-Sassuolo 1-2 (Raspadori – Berardi – Zappacosta)

Inter-Sampdoria 5-1 (2 Sanchez – Gagliardini – Keita – Pinamonti – Martinez rig.)

Juventus-Milan 0-3 (Diaz – Rebic – Tomori)

Parma-Atalanta 2-5 (2 Muriel – Malinovskyi – Pessina – Brunetta – Sohm – Miranchuk)

Roma-Crotone 5-0 (2 Mayoral – 2 Pellegrini – Mkhitaryan)

Spezia-Napoli 1-4 (2 Osimhen – Zielinski – Piccoli – Lozano)

Udinese-Bologna 1-1 (De Paul – Orsolini rig.)

Verona-Torino 1-1 (Vojvoda – Dimarco) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2020/2021

Inter 85 punti

Milan 72

Atalanta 72

Napoli 70

Juventus 69

Lazio 64

Roma 58

Sassuolo 56

Sampdoria 45

Verona 43

Il prossimo turno della Serie A, 36a giornata, in programma l’11, 12 e 13 maggio 2021.

Atalanta-Benevento

Bologna-Genoa

Cagliari-Fiorentina

Crotone-Verona

Inter-Roma

Lazio-Parma

Napoli-Udinese

Sampdoria-Spezia

Sassuolo-Juventus

Torino-Milan



