A novanta minuti dal termine della regular season di Serie B 2020/2021 la Salernitana è a una passo dalla sognata promozione in Serie A.

I granata, infatti, vincono contro la capolista Empoli, 2-0 con una rete per tempo, Bogdan nel primo e Anderson nel secondo, e mantengono due punti di vantaggio sul Monza.

I brianzoli travolgono il Cosenza per 3-0: Balotelli, D’Errico, Diaw.

Mentre perde ancora terreno il Lecce che in casa contro la Reggina non va oltre il pareggio per 2-2.

Segno X anche in Venezia-Pordenone. Mentre l’Ascoli batte 2-0 il Cittadella e stacca definitivamente il biglietto salvezza.

Salutano la cadetteria la Reggiana, 1-2 con la Spal, e il Pescara, 0-3 con la Cremonese.

Per i play-out c’è un’unica combinazione: il Cosenza deve vincere lo scontro diretto nell’ultima giornata in casa del Pordenone. Si verificasse questo evento, le due compagine giocherebbero poi gli spareggi salvezza.

Di seguito tutti i risultati e i marcatori della 37a giornata della Serie B 2020/2021, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno della Serie B, 38° e ultima giornata, in programma lunedì 10 maggio 2021. I risultati e i marcatori della 37a giornata della Serie B 2020/2021

Ascoli-Cittadella 2-0 (Buchel – Bajic)

Brescia-Pisa 4-3 (3 Ayé – Marin – Donnarumma – De Vitis – Sibilli)

Cosenza-Monza 0-3 (Balotelli – D’Errico – Diaw)

Cremonese-Pescara 3-0 (Ciofani – Nardi – Valzania)

Frosinone-Vicenza 1-1 (Vandeputte – Brignola)

Lecce-Reggina 2-2 (Edera – Coda – Stepinski – Montalto)

Reggiana-Spal 1-2 (Esposito – Varone – Strefezza)

Salernitana-Empoli 2-0 (Bogdan – Anderson)

Venezia-Pordenone 0-0

Virtus Entella-ChievoVerona 1-3 (Mancosu – Gigliotti – Di Gaudio – Canotto) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2020/2021

Empoli 70 punti

Salernitana 66

Monza 64

Lecce 62

Venezia 58

Cittadella 56

Spal 53

ChievoVerona 53

Brescia 53

Reggina 50

Cremonese 48

Frosinone 47 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 38a giornata, in programma il 10 maggio 2021.

ChievoVerona-Ascoli

Cittadella-Venezia

Empoli-Lecce

Monza-Brescia

Pescara-Salernitana

Pisa-Virtus Entella

Pordenone-Cosenza

Reggina-Frosinone

Spal-Cremonese

Vicenza-Reggiana



