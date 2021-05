L’Empoli è la prima squadra promossa in Serie A.

Gli azzurri conquistano la matematica certezza della promozione vincendo per 4-0 contro il Cosenza il match di questo pomeriggio al Castellani. Di Mancuso, La Mantia (doppietta) e Bajrami le reti del successo toscano.

Alle spalle degli azzurri, invece, è piena bagarre per il secondo posto.

Il Monza vince lo scontro al vertice col Lecce grazie a un centro di Barberis nel primo tempo, l’1-0 resisterà fino al triplice fischio finale.

Ringrazia i brianzoli anche la Salernitana che sbanca il campo del Pordenone, 2-1, grazie a una rete di Tutino al minuto 97.

Finisce in pareggio, 2-2, Pisa-Venezia, con i nerazzurri che sprecano un vantaggio doppio (Marconi-Marsura) e facendosi riprendere al secondo minuto di recupero oltre il novantesimo da Forte.

Matematica certezza dei play-off, la quinta stagione di fila, per il Cittadella che al Tombolato fa 1-0 con l’ormai retrocessa Virtus Entella.

Continua a volare il Brescia di mister Clotet che a Vicenza fa 3-0 e ritrova, importante in chiave play-off, anche i gol di bomber Donnarumma (doppietta).

Soprattutto le Rondinelle raggiungono in classifica la Spal, KO 0-1 al Mazza col Frosinone, e il ChievoVerona, 1-1 al Bentegodi con la Cremonese.

Di seguito tutti i risultati e i marcatori della 36a giornata della Serie B 2020/2021, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno della Serie B, 37a giornata, in programma venerdì 7 maggio 2021.

ChievoVerona-Cremonese 1-1 (Fabbro – Gaetano)

Cittadella-Virtus Entella 1-0 (Bonini aut.)

Empoli-Cosenza 4-0 (2 La Mantia – Mancuso – Bajrami)

Monza-Lecce 1-0 (Barberis)

Pescara-Reggiana 1-0 (Capone)

Pisa-Venezia 2-2 (Marconi – Marsura – Maleh – Forte)

Pordenone-Salernitana 1-2 (Gondo – Misuraca – Tutino)

Reggina-Ascoli 2-2 (Cionek – Bajic – Sabiri – Montalto)

Spal-Frosinone 0-1 (Novakovich)

Vicenza-Brescia 0-3 (2 Donnarumma – Bjarnason) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2020/2021

Empoli 70 punti

Salernitana 63

Lecce 61

Monza 61

Venezia 57

Cittadella 56

Spal 50

ChievoVerona 50

Brescia 50

Reggina 49

Frosinone 46

Pisa 45

Cremonese 45 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 37a giornata, in programma il 7 maggio 2021.

Ascoli-Cittadella

Brescia-Pisa

Cosenza-Monza

Cremonese-Pescara

Frosinone-Vicenza

Lecce-Reggina

Reggiana-Spal

Salernitana-Empoli

Venezia-Pordenone

Virtus Entella-ChievoVerona



