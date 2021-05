L’Inter è campione d’Italia per la 19esima volta nella sua storia.

Uno scudetto arrivato in differita di circa ventiquattro ore. Perché sabato pomeriggio i nerazzurri vincevano sul campo del Crotone per 2-0: Eriksen e Hakimi nella ripresa. Quest’oggi per la matematica certezza del tricolore serviva un Sassuolo capace di rallentare l’Atalanta. E i neroverdi così hanno fatto: 1-1 di rimonta grazie a un rigore di Berardi dopo che gli orobici, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione del portiere Gollini, erano passati in vantaggio con Gosens.

Un pareggio che giova anche all’altra meneghina, il Milan.

I rossoneri contro la squadra dell’ex Inzaghi, il Benevento, vincono per 2-0: Calhanoglu e Hernandez, tornando così in seconda piazza nella classifica generale.

Occasione sprecata, invece, dal Napoli che al San Paolo – Maradona non va oltre l’1-1 col Cagliari, vedendo sfumare il successo al 94’, quando un lancio dalle retrovie pescava Nandez alle spalle della difesa azzurra per il centro del pari.

Anche la Juventus sembrava destinata a incappare in una giornata no… invece Cristiano Ronaldo ha interrotto il digiuno di gol lungo tre turni di campionato e con una doppietta (rigore e testa) ha prima acciuffato e poi superato l’Udinese che aveva trovato l’1-0 in avvio di match con Molina su assist di De Paul.

Continua a correre la Lazio, ma che rischio col Genoa. All’Olimpico il lunch match finisce con un 4-3.

Ben 6 gol nel derby dell’Appennino Bologna-Fiorentina: tripletta di Palacio, doppietta di Vlahovic, centro di Bonaventura.

Da segnalare che la 34a giornata della Serie A 2020/2021s’era aperta con Verona-Spezia 1-1.

Di seguito tutti i risultati della 34a giornata della Serie A 2020/2021 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma l'8 e 9 maggio 2021.

Bologna-Fiorentina 3-3 (3 Palacio – 2 Vlahovic, 1 rig. – Bonaventura)

Crotone-Inter 0-2 (Eriksen – Hakimi)

Lazio-Genoa 4-3 (2 Correa – Immobile rig. – Marusic aut. – Luis Alberto – Scamacca rig. – Shomurodov)

Milan-Benevento 2-0 (Calhanoglu – Hernandez)

Napoli-Cagliari 1-1 (Osimhen – Nandez)

Sampdoria-Roma (posticipo, ore 20:45)

Sassuolo-Atalanta 1-1 (Gosens – Berardi rig.)

Torino-Parma (posticipo, lunedì)

Udinese-Juventus 1-2 (2 Ronaldo, 1 rig. – Molina)

Verona-Spezia 1-1 (Salcedo – Saponara) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2020/2021

Inter 82 punti

Milan 69

Juventus 69

Atalanta 69

Napoli 67

Lazio 64

Roma 55

Sassuolo 53

Sampdoria 42

Verona 42 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 35a giornata, in programma l’8 e 9 maggio 2021.

Benevento-Cagliari

Fiorentina-Lazio

Genoa-Sassuolo

Inter-Sampdoria

Juventus-Milan

Parma-Atalanta

Roma-Crotone

Spezia-Napoli

Udinese-Bologna

Verona-Torino



