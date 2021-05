Cadono le prime tre in classifica!

Dopo 28 giornate a punti, la capolista Empoli va KO ad Ascoli superata per 2-0 dai bianconeri. Padroni di casa già in vantaggio nel primo tempo con Dionisi, quindi nella ripresa il raddoppio di Bajic ha messo al sicuro il risultato.

Non ne approfitta il Lecce che al Giardiniero – Via del Mare è sopraffatto dal Cittadella: 3-1 per i granata. Vantaggio ospite con D’Urso, pareggio del capocannoniere Coda, ma nel secondo tempo prima Rosafio e poi Proia consegnano il successo ai veneti.

Anche la Salernitana non fa punti in questa 35a giornata della Serie B 2020/2021. A decidere la sfida fra terza e quarta in classifica è Balotelli. Il Monza di Brocchi passa così per 2-1 all’Arechi.

Nel derby veneto Venezia-ChievoVerona hanno la meglio gli arancioneroverdi per 3-1.

Così le vittorie di quarta, quinta e sesta lasciano aperti ancora tutti i giochi promozione. L’Empoli mantiene sempre sei punti di vantaggio sul Lecce, ma fra i giallorossi e il Cittadella sono soltanto 8 le lunghezze di distacco.

Per la corsa ai play-off attenzione al Brescia che col 3-1 sulla Spal si porta a soli due punti dall’ultimo posto utile per giocarsi la Serie A.

Nella parte bassa della classifica importanti successi della Reggiana sul Pordenone, del Cosenza sul Pescara, del Frosinone sul Pisa e del Vicenza sulla Virtus Entella. Di seguito tutti i risultati e i marcatori della 35a giornata della Serie B 2020/2021, le prime posizioni della classifica e il prossimo turno in programma martedì 4 maggio 2021.

I risultati e i marcatori della 35a giornata della Serie B 2020/2021

Ascoli-Empoli 2-0 (Dionisi – Bajic)

Brescia-Spal 3-1 (Bjarnason – Aye – Strefezza – Jagiello)

Cosenza-Pescara 3-0 (2 Tremolada – Carretta)

Cremonese-Reggina 1-1 (Valzania – Rivas)

Frosinone-Pisa 3-1 (Parzyszek – Marconi – Capuano – Maiello rig.)

Lecce-Cittadella 1-3 (D’Urso – Coda – Rosafio – Proia)

Reggiana-Pordenone 1-0 (Ajeti)

Salernitana-Monza 1-3 (2 Balotelli – Frattesi – Gondo)

Venezia-ChievoVerona 3-1 (Crnigoj – Forte rig. – Canotto – Di Mariano)

Virtus Entella-Vicenza 1-2 (Valentini – Rodriguez – Cappelletti) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2020/2021

Empoli 67 punti

Lecce 61

Salernitana 60

Monza 58

Venezia 56

Cittadella 53

Spal 50

ChievoVerona 49

Reggina 48

Brescia 47

Pisa 44

Cremonese 44

Vicenza 44

Il prossimo turno della Serie B, 36a giornata, in programma il 4 maggio 2021.

ChievoVerona-Cremonese

Cittadella-Virtus Entella

Empoli-Cosenza

Monza-Lecce

Pescara-Reggiana

Pisa-Venezia

Pordenone-Salernitana

Reggina-Ascoli

Spal-Frosinone

Vicenza-Brescia



