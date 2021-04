Dopo la Ternana, Serie C girone C, la seconda squadra a strappare il pass per la promozione in Serie B è il Como, Serie C girone A.

I lariani, infatti, battono l’Alessandria per 2-1 portando a +4 dei Grigi con soltanto novanta minuti ancora da giocare. La statistiche ci raccontano che il Como ha nel suo curriculum 34 stagione in cadetteria, 30 nei campionati con la formula del girone unico, 4 nei tornei suddivisi in raggruppamenti. L’ultima comparsata fu nel 2015/2016, quando chiuse la stagione con 33 punti frutto di 5 vittorie, 18 pareggi, 19 sconfitte.

Nel girone B della Serie C sarà, invece, volata finale fra il Perugia, 2-0 sul Matelica e che è atteso dalla trasferta in casa della Feralpi Salò, e il Padova, KO 0-1 col Carpi e che ospiterà la Sambenedettese.

Di seguito tutti i risultati della 37a giornata e le classifiche della Serie C 2020/2021, gironi A, B e C. Risultati 37a giornata Serie C girone A

Albinoleffe-Pontedera 2-2

Como-Alessandria 2-1

JuventusU23-Carrarese 1-0

Lucchese-Lecco 1-0

Olbia-Novara 3-3

Pergolettese-Giana Erminio 0-0

Pistoiese-Grosseto 0-1

Pro Patria-Livorno 2-2

Pro Sesto-Renate 0-0

Pro Vercelli-Piacenza 0-2 Classifica Serie C girone A

Prossima giornata Serie C girone A

Alessandria-Pro Patria

Carrarese-Pro Vercelli

Giana Erminio-Pistoiese

Grosseto-Olbia

Lecco-Albinoleffe

Livorno-Pro Sesto

Novara-Como

Piacenza-JuventusU23

Pontedera-Pergolettese

Renate-Lucchese Risultati 37a giornata Serie C girone B

Arezzo-Ravenna 1-1

Carpi-Padova 0-1

Fano-Triestina 1-1

Fermana-Virtusvecomp Verona 0-1

Imolese-Gubbio 1-0

Mantova-Vis Pesaro 0-1

Modena-Legnago 3-0

Perugia-Matelica 2-0

Sambenedettese-Feralpi Salò 0-0

Sudtirol-Cesena 1-1 Classifica Serie C girone B

Prossima giornata Serie C girone B

Cesena-Arezzo

Feralpi Salò-Perugia

Gubbio-Fano

Legnago-Fermana

Matelica-Imolese

Padova-Sambenedettese

Ravenna-Carpi

Triestina-Mantova

Virtusvecomp Verona-Modena

Vis Pesaro-Sudtirol Risultati 37a giornata Serie C girone C

Avellino-Teramo 0-0

Bisceglie-Vibonese 1-0

Catania-Casertana 3-0

Juve Stabia-Foggia 3-0

Monopoli-Ternana 2-4

Paganese-Potenza 0-0

Palermo-Cavese 3-2

Turris-Bari 3-0

Viterbese-Catanzaro 0-2 Classifica Serie C girone C

Prossima giornata Serie C girone C

Bari-Bisceglie

Casertana-Paganese

Catanzaro-Monopoli

Cavese-Avellino

Foggia-Catania

Teramo-Viterbese

Ternana-Juve Stabia

Vibonese-Turris

Virtus Francavilla-Palermo



