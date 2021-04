Dopo i risultati della 33a giornata della Serie A 2020/2021 le uniche certezze riguardano il Crotone, l’Inter e il Parma.

I nerazzurri superano di misura l’Hellas Verona, 1-0 firmato Darmian, e si avvicinano sempre più a quel titolo di campione d’Italia sfuggito nei precedenti dieci campionati di Serie A.

Parma-Crotone finisce 3-4, ma la zona salvezza è distante per entrambi i club oltre dieci punti. E in palio ne sono rimasti soltanto 15.

Rallenta la Juventus in casa della Fiorentina. Sotto di un gol, rigore di Vlahovic, i bianconeri pareggiano all’inizio della ripresa, Morata. E’ vero che agganciano il Milan al secondo posto in classifica, ma i rossoneri giocheranno domani nel posticipo con la Lazio.

Lunedì in campo anche Torino-Napoli.

La Roma va KO in casa del Cagliari, 3-2 rossoblù. Il Casteddu raggiunge quota 31 punti e inguaia, coinvolgendole ufficialmente nella lotta salvezza Benevento, Fiorentina e Spezia.

Perché i giallorossi vanno KO in casa per 2-4 contro un’Udinese trascinata da un super De Paul. Mentre i bianchi perdono il derby regionale con il Genoa per 0-2, dei subentrati Scamacca e Shomurodov le reti rossoblù.

Concludiamo segnalando l’1-0 dal Sassuolo sulla Sampdoria con gol in rovesciata di Berardi.

Di seguito tutti i risultati della 33a giornata della Serie A 2020/2021 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma l'1, 2 e 3 maggio 2021.

Atalanta-Bologna (posticipo, ore 20:45)

Benevento-Udinese 2-4 (Molina – Arsaln – Viola rig. – Stryger Larsen – Braaf – Lapadula)

Cagliari-Roma 3-2 (Lykogiannis – Perez – Marin – Joao Pedro – Fazio)

Fiorentina-Juventus 1-1 (Vlahovic rig. – Morata)

Genoa-Spezia 2-0 (Scamacca – Shomurodov)

Inter-Verona 1-0 (Darmian)

Lazio-Milan (posticipo, lunedì)

Parma-Crotone 3-4 (2 Simy, 1 rig. – Magallan – Hernani – Ounas – Gervinho – Mihaila)

Sassuolo-Sampdoria 1-0 (Berardi)

Torino-Napoli (posticipo, lunedì) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2020/2021

Inter 79 punti

Milan 66

Juventus 66

Atalanta 65

Napoli 63

Lazio 58

Roma 55

Sassuolo 52

Sampdoria 42

Verona 41 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 34a giornata, in programma il 1, 2 e 3 maggio 2021.

Bologna-Fiorentina

Crotone-Inter

Lazio-Genoa

Milan-Benevento

Napoli-Cagliari

Sampdoria-Roma

Sassuolo-Atalanta

Torino-Parma

Udinese-Juventus

Verona-Spezia



