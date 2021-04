Il turno infrasettimanale di Serie A, 32a giornata 2020/2021, s’è aperto col successo della Fiorentina in trasferta contro l’Hellas Verona. I viola passano 2-1 al Bentegodi grazie ai centri del solito Vlahovic (su rigore) e Caceres. Firmato da Salcedo il gol della bandiera gialloblù.

Questo pomeriggio il primo risultato a sorpresa: il Sassuolo ha sbancato il Meazza rossonero per 2-1. Sotto di un gol all’intervallo, Calhanoglu, i neroverdi hanno ribaltato il punteggio e il Milan nella ripresa, grazie a una doppietta di Raspadori.

Nei match serali altre soprese, sia in vetta che in coda della classifica.

A La Spezia la capolista Inter non riesce ad andare oltre l’1-1 contro la squadra di casa. Anzi, a passare in vantaggio sono proprio i liguri con Farias, poi raggiunti da Peresic.

Torna al successo la Juventus e lo fa con i suoi difensori. Dopo il vantaggio del Parma ad opera di Brugman su calcio di punizione, una doppietta di Alex Sandro e una rete di De Ligt fissano il punteggio sul 3-1 per i bianconeri che scavalcano l’Atalanta e si portano a una lunghezza dal Milan.

I nerazzurri giocheranno però domani nel posticipo dell’Olimpico contro la Roma. Quindi a chiudere il quadro dei risultati di giornata Napoli-Lazio.

La Sampdoria per la prima volta nella sua storia coglie il successo sul campo del Crotone. Deve ringraziare l’eterno Quagliarella, autore dell’1-0 blucerchiato.

Finisce in pareggio Bologna-Torino, 1-1. E i granata vedono avvicinarsi il Cagliari che sbanca il campo dell'Udinese, 1-0.

Di seguito tutti i risultati della 32a giornata della Serie A 2020/2021 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 24, 25 e 26 aprile 2021. I risultati della 32a giornata della Serie A 2020/2021

Bologna-Torino 1-1 (Barrow – Mandragora)

Crotone-Sampdoria 0-1 (Quagliarella)

Genoa-Benevento 2-2 (2 Pandev – Viola rig. – Lapadula)

Juventus-Parma 3-1 (2 Alex Sandro – Brugman – De Ligt)

Milan-Sassuolo 1-2 (2 Raspadori – Calhanoglu)

Napoli-Lazio (posticipo, giovedì 20:45)

Roma-Atalanta (posticipo, giovedì 18:30)

Spezia-Inter 1-1 (Farias – Peresic)

Udinese-Cagliari 0-1 (Joao Pedro rig.)

Verona-Fiorentina 1-2 (Vlahovic rig. – Caceres – Salcedo) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2020/2021

Inter 76 punti

Milan 66

Juventus 65

Atalanta 64

Napoli 60

Lazio 58

Roma 54

Sassuolo 49

Sampdoria 42

Verona 41 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 33a giornata, in programma il 24, 25 e 26 aprile 2021.

Atalanta-Bologna

Benevento-Udinese

Cagliari-Roma

Fiorentina-Juventus

Genoa-Spezia

Inter-Verona

Lazio-Milan

Parma-Crotone

Sassuolo-Sampdoria

Torino-Napoli



Link:

La classifica della Serie A