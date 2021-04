Nell’attesa dei risultati di Napoli-Inter e Torino-Roma, posticipi della 31a giornata della Serie A 2020/2021, dai match già disputati piovono 35 gol, con una media di 4,38 per match: la più alta del campionato in corso.

Nel lunch match il Milan passa per 2-1 al Meazza contro il Genoa. Avanti con Rebic e raggiunto dall’ex Destro (che all’andata aveva siglato una doppietta), si aggiudica i tre punti per via di un’autorete di Scamacca (proprio l’attaccante che i rossoneri starebbero seguendo per la prossima stagione).

Nel pomeriggio lo spareggio zona Champions League Atalanta-Juventus se l’aggiudicano i nerazzurri. Partita equilibrata fino ai minuti finali, poi un tiro dalla distanza di Malinovskyi (deviato da Alex Sandro) spiazza l’estremo difensore bianconero e dopo 7.379 all’Atleti Azzurri d’Italia torna il segno 1 al termine di questa sfida.

Lazio a valanga sul Benevento. Immobile torna a timbrare il cartellino del gol, doppietta. Da segnalare i due autogol (De Paoli e Montipò) che hanno agevolati i biancocelesti.

Il Sassuolo ha la meglio sulla Fiorentina guidata dall’ex Iachini. Un 3-1 di rimonta griffato dalla doppietta dagli undici metri di Berardi. Successo dopo essere passata in svantaggio anche per la Sampdoria che fa 3-1 con l’Hellas Verona.

In Crotone-Udinese fa tutto De Paul, doppietta ed espulsione. Di Simy l’ennesimo gol dei calabresi. Adesso sono 7 le giornate di fila in cui l’attaccante rossoblù è andato a segno (per un totale di 10 gol in questo periodo).

Il Bologna fa 4-1 con lo Spezia.

Emozioni a non finire in Cagliari-Parma. Ducali in vantaggio fino all’avvio dei minuti di recupero finali. Poi Pereiro pareggia e Cerri (al primo centro in questo campionato) fa 4-3.

Adesso nella zona calda della classifica ci sono cinque squadre in dieci punti: Parma 20, Cagliari 25, Torino 27, Benevento e Fiorentina 30.

Di seguito tutti i risultati della 31a giornata della Serie A 2020/2021 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 20, 21 e 22 aprile 2021. I risultati della 31a giornata della Serie A 2020/2021

Atalanta-Juventus 1-0 (Malinovskyi)

Bologna-Spezia 4-1 (2 Svanberg – Orsolini rig. – Barrow – Ismajli)

Cagliari-Parma 4-3 (Pezzella – Kucka – Pavoletti – Man – Marin – Pereiro – Cerri)

Crotone-Udinese 1-2 (2 De Paul – Simy rig.)

Lazio-Benevento 5-3 (2 Immobile – De Paoli aut. – Correa rig. – Sau – Montipò aut. – Viola rig. – Glik)

Milan-Genoa 2-1 (Rebic – Destro – Scamacca aut.)

Napoli-Inter (posticipo ore 20:45)

Sampdoria-Verona 3-1 (Lazovic – Jankto – Gabbiadini rig. – Thorsby)

Sassuolo-Fiorentina 3-1 (2 Berardi, 2 rig. – Bonaventura – Lopez)

Torino-Roma (posticipo ore 18) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2020/2021

Inter 74 punti

Milan 66

Atalanta 64

Juventus 62

Napoli 59

Lazio 58

Roma 54

Sassuolo 46

Verona 41

Sampdoria 39 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 32a giornata, in programma il 20, 21 e 22 aprile 2021.

Bologna-Torino

Crotone-Sampdoria

Genoa-Benevento

Juventus-Parma

Milan-Sassuolo

Napoli-Lazio

Roma-Atalanta

Spezia-Inter

Udinese-Cagliari

Verona-Fiorentina



