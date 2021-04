Vincono le prime tre della classe, Empoli, Lecce e Salernitana, rispettivamente contro Brescia, Vicenza e Venezia.

Ma lo fanno in modi completamente differenti.

La capolista dilaga contro il Brescia, un 4-2, griffato dai gol di Bajrami, Stulac e Matos, cui si aggiunge l’autorete di Joronen che sblocca il match del Castellani dal risultato di 0-0. Per gli ospiti da segnalare il centro dell’ex Donnarumma.

Il Lecce a Vicenza va in vantaggio in avvio di secondo tempo con Pettinari, ma dopo neppure un quarto d’ora è raggiunto da Jallow. A dare i tre punti ai giallorossi di Corini ci pensa allora Henderson, al suo terzo centro in questo torneo.

Finale al cardiopalma all’Arechi. Venezia che scatta in avanti al 28’ grazie a Maleh. Quando ormai i lagunari sembrano aver portato la sfida in porto… una doppietta del subentrato Gondo, 92’ e 94’, consegna ai granata l’intera posta in palio.

Del risultato di Salernitana-Venezia ne beneficia anche il Monza che contro la Cremonese fa 2-1 e dopo quattro giornate in cui al massimo aveva raccolto dei pareggi ritrova quei tre punti che gli fanno scalare di una posizione la classifica generale. Proprio a discapito degli arancioneroverdi.

Attenzione alla Reggina. La matricola, tornata in cadetteria quest’anno, supera la Reggiana per 2-1 (Montalto e Rivas i marcatori per i calabresi) e aggancia per qualche ora il Cittadella a quota 47 punti. Poi i granata fanno loro il derby regionale col ChievoVerona, 1-0 di Gargiulo, e raggiungono la Spal al sesto posto in graduatoria.

Chiudiamo segnalando i successi di Pisa, 3-0 sul Cosenza, e dell’Ascoli, 2-1 sulla Spal, che pesano non poco nella zona della classifica dove i club lottano per non retrocedere.

Di seguito i risultati della 34a giornata della Serie B 2020/2021 con tutti i marcatori, le prime posizione della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 20 aprile 2021.

Cittadella-ChievoVerona 1-0 (Gargiulo)

Empoli-Brescia 4-2 (Joronen aut. – Bajrami – Bjarnason – Stulac – Donnarumma – Matos)

Monza-Cremonese 2-1 (Frattali – Mota Carvalho – Sampirisi aut.)

Pescara-Virtus Entella (rinviata)

Pisa-Cosenza 3-0 (Gucher – Mazzitelli – Marin)

Pordenone-Frosinone (posticipo ore 18)

Reggina-Reggiana 2-1 (Montalto – Kargbo – Rivas)

Salernitana-Venezia 2-1 (2 Gondo – Maleh)

Spal-Ascoli 1-2 (Valoti – Sabiri – Bajic)

Vicenza-Lecce 1-2 (Pettinari – Jallow – Henderson) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2020/2021

Empoli 66 punti

Lecce 61

Salernitana 60

Monza 55

Venezia 53

Spal 50

Cittadella 50

ChievoVerona 48

Reggina 47

Brescia 44

Cremonese 43

Pisa 43

Vicenza 41 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 35a giornata, in programma il 20 aprile 2021.

Ascoli-Empoli

Brescia-Spal

Cosenza-Pescara

Cremonese-Reggina

Frosinone-Pisa

Lecce-Cittadella

Reggiana-Pordenone

Salernitana-Monza

Venezia-ChievoVerona

Virtus Entella-Vicenza



Link:

La classifica della Serie B