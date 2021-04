L’Alessandria di mister Longo ha ormai nel mirino il Como del tecnico Gattuso.

I grigi, infatti, vincono sul campo della Pro Sesto per 1-0 grazie alla rete di Casarini e nella classifica del girone A della Serie C si portano a un solo punto di distacco dai biancoblù che in casa non vanno oltre il pareggio per 2-2 col Grosseto.

Da registrare le dimissioni di Baldini da tecnico della Carrarese dopo lo stop contro l’Albinoleffe. Sulla panchina dei toscani siederà fino al termine del campionato Antonio Di Natale.

Nel girone B della Serie C continua la volata di Padova, 1-0 sul Gubbio, Sudtirol, 2-0 sulla Virtusvecomp Verona, e Perugia, 2-1 con la Triestina, per acciuffare il primo posto della graduatorio e la promozione diretta in cadetteria.

Curiosità: in questo girone registriamo soltanto vittorie a questo turno, 5 fra le mura di casa e 5 in trasferta.

Nel girone C della Serie B il big match Avellino-Bari sorride agli irpini che hanno la meglio col punteggio di 1-0.

Di seguito tutti i risultati della 35a giornata e le classifiche della Serie C 2020/2021, gironi A, B e C. Risultati 35a giornata Serie C girone A

Albinoleffe-Carrarese 3-0

Como-Grosseto 2-2

JuventusU23-Pontedera 1-1

Lucchese-Livorno 0-0

Olbia-Giana Erminio 0-0

Pergolettese-Piacenza 0-1

Pistoiese-Renate 1-0

Pro Patria-Novara 1-3

Pro Sesto-Alessandria 0-1

Pro Vercelli-Lecco (rinviata) Classifica Serie C girone A

Prossima giornata Serie C girone A

Alessandria-Pergolettese

Carrarese-Lucchese

Giana Erminio-Pro Patria

Grosseto-Pro Sesto

Lecco-Olbia

Livorno-Como

Novara-Pistoiese

Piacenza-Albinoleffe

Pontedera-Pro Vercelli

Renate-JuventusU23 Risultati 35a giornata Serie C girone B

Arezzo-Vis Pesaro 4-2

Carpi-Matelica 4-1

Fano-Modena 0-1

Fermana-Feralpi Salò 1-4

Imolese-Ravenna 0-2

Mantova-Legnago 0-2

Padova-Gubbio 1-0

Perugia-Triestina 2-1

Sambenedettese-Cesena 0-2

Sudtirol-Virtusvecomp Verona 2-0 Classifica Serie C girone B

Prossima giornata Serie C girone B

Cesena-Imolese

Feralpi Salò-Carpi

Gubbio-Mantova

Legnago-Arezzo

Matelica-Fano

Modena-Padova

Ravenna-Perugia

Triestina-Sudtirol

Virtusvecomp Verona-Sambenedettese

Vis Pesaro-Fermana Risultati 35a giornata Serie C girone C

Avellino-Bari 1-0

Bisceglie-Virtus Francavilla 1-0

Catania-Potenza 5-2

Cavese-Teramo 1-0

Juve Stabia-Catanzaro (rinviata)

Monopoli-Paganese 3-1

Palermo-Vibonese 0-0

Turris-Ternana 0-1

Viterbese-Casertana (posticipo) Classifica Serie C girone C

Prossima giornata Serie C girone C

Bari-Palermo

Casertana-Juve Stabia

Catanzaro-Catania

Cavese-Turris

Foggia-Paganese

Potenza-Monopoli

Teramo-Bisceglie

Vibonese-Avellino

Virtus Francavilla-Viterbese



Link:

La classifica della Serie C girone A

La classifica della Serie C girone B

La classifica della Serie C girone C