Nell’attesa del posticipo Fiorentina-Atalanta, calcio d’inizio alle ore 20:45, vincono tutte le prime quattro della classifica di Serie A.

All’Inter è sufficiente la rete di Darmian al 77’ per avere la meglio sul Cagliari.

Il Milan, sabato pomeriggio, passa a Parma 3-1, ma perde Ibrahimovic, espulso per rosso diretto.

La Juventus dà seguito al recupero col Napoli e col Genoa, come all’andata, fa 3-1.

Proprio il Napoli torna alla vittoria dopo lo stop infrasettimanale, 2-0 in casa della Sampdoria con una rete per tempo.

Alle spalle degli orobici, però, corre la Lazio che al 92’ ha la meglio sull’Hellas Verona grazie a Milinkovic-Savic.

Nella parte destra della classifica da segnalare i successi dello Spezia, 3-2 in rimonta sul Crotone, e del Torino, 1-0 di rigore sull’Udinese.

Di seguito tutti i risultati della 30a giornata della Serie A 2020/2021 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 17 e 18 aprile 2021. I risultati della 30a giornata della Serie A 2020/2021

Benevento-Sassuolo (posticipo, lunedì)

Fiorentina-Atalanta (posticipo, ore 20:45)

Inter-Cagliari 1-0 (Darmian)

Juventus-Genoa 3-1 (Kulusevski – Morata – Scamacca – McKennie)

Parma-Milan 1-3 (Rebic – Kessie – Gagliolo – Leao)

Roma-Bologna (posticipo, ore 18)

Sampdoria-Napoli 0-2 (Fabian Ruiz – Osimhen)

Spezia-Crotone 2-3 (Djidji – Verde – Simy – Maggiore – Erlic)

Udinese-Torino 0-1 (Belotti rig.)

Verona-Lazio 0-1 (Milinkovic-Savic) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2020/2021

Inter 74 punti

Milan 63

Juventus 62

Napoli 59

Atalanta 58

Lazio 55

Roma 51

Verona 42

Sassuolo 40

Sampdoria 36 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 31a giornata, in programma il 17 e 18 aprile 2021.

Atalanta-Juventus

Bologna-Spezia

Cagliari-Parma

Crotone-Udinese

Lazio-Benevento

Milan-Genoa

Napoli-Inter

Sampdoria-Verona

Sassuolo-Fiorentina

Torino-Roma



Link:

La classifica della Serie A