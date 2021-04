E’ tornata a giocare e vincere la capolista Empoli.

Dopo i due match non disputati causa Covid, i giocatori azzurri nell’anticipo della 33a giornata della Serie B 2020/2021 hanno superato la Reggiana per 1-0. Man of the match Matos, in rete già nel primo tempo.

Questo pomeriggio sonore cadute delle inseguitrici Lecce, 1-2 al Via del Mare contro la Spal, e Monza, 0-1 ad Ascoli.

Ne approfitta la Salernitana che grazie al 3-0 a Chiavari contro la Virtus Entella in novanta minuti supera i brianzoli e si porta in scia ai pugliesi.

Da segnalare il 2-1 della Cremonese sul Pordenone e, adesso, anche i grigiorossi sono a ridosso della zona play-off.

Di seguito i risultati della 33a giornata della Serie B 2020/2021 con tutti i marcatori, le prime posizione della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 16 e 17 aprile 2021. I risultati e i marcatori della 33a giornata della Serie B 2020/2021

Ascoli-Monza 1-0 (Saric)

Brescia-Pescara 1-1 (Jagiello – Dessena)

ChievoVerona-Pisa (posticipo, lunedì)

Cremonese-Pordenone 2-1 (Zammarini – Valeri – Strizzolo)

Frosinone-Cittadella (posticipo, ore 16)

Lecce-Spal 1-2 (Valoti – Majer – Okoli

Reggiana-Empoli 0-1 (Matos)

Reggina-Vicenza (posticipo, domenica)

Venezia-Cosenza (posticipo, domenica)

Virtus Entella-Salernitana 0-3 (Veseli – Bogdan – Tutino) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2020/2021

Empoli 62 punti

Lecce 58

Salernitana 57

Monza 52

Venezia 50

Spal 50

Cittadella 46

ChievoVerona 45

Brescia 44

Cremonese 42

Vicenza 41

Reggina 41

Pisa 40 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 32a giornata, in programma il 16 e 17 aprile 2021.

Cittadella-ChievoVerona

Empoli-Brescia

Monza-Cremonese

Pescara-Virtus Entella

Pisa-Cosenza

Pordenone-Frosinone

Reggina-Reggiana

Salernitana-Venezia

Spal-Ascoli

Vicenza-Lecce



Link:

La classifica della Serie B