Come largamente pronosticato non è andata in scena Empoli-Chievo. Terna arbitrale e giocatori ospiti hanno attesa il 45’ per sancire l’assenza degli azzurri al Castellani. Adesso la palla passerà al Giudice Sportivo che, come già accaduto in Serie A, potrebbe ordinare la ripetizione del match.

Nel frattempo il Lecce si porta a un solo punto di distanza dai toscani. A Pisa i giallorossi passano grazie a un rigore timbrato dal capocannoniere del torneo Coda a un quarto d’ora dal triplice fischio finale. Ennesimo passo falso del Monza fra le mura di casa: col pericolante Pescara, infatti, non va oltre l’1-1 (fra l’altro subendo la rimonta del Delfino). Finisce in pareggio con un gol per parte anche la sfida del Tombolato, Cittadella-Reggina.

L’Ascoli, come da tradizione favorevole dei precedenti, fa risultato ospitando il Vicenza, un 2-1 firmato Dionisi-Sabiri. Mentre la Cremonese sbanca Cosenza grazie al blitz di Strizzolo che mette a segno l’1-0 che resisterà fino alla chiusura del match.

Era la sfida fra le due squadre che da marzo in poi avevano marcato 1 solo gol a testa… finisce 3-0 Pordenone-Virtus Entella e così il nuovo mister neroverde Domizzi bagna nel migliore dei modi il suo debutto su una panchina dei ‘grandi’.

Di seguito i risultati della 32a giornata della Serie B 2020/2021 con tutti i marcatori, le prime posizione della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 9, 10, 11 e 12 aprile 2021. I risultati e i marcatori della 32a giornata della Serie B 2020/2021

Ascoli-Vicenza 2-1 (Dionisi – Sabiri – Gori)

Cittadella-Reggina 1-1 (Beretta – Bianchi)

Cosenza-Cremonese 0-1 (Strizzolo)

Empoli-ChievoVerona (non disputata)

Monza-Pescara 1-1 (Frattesi – Ceter)

Pisa-Lecce 0-1 (Coda rig.)

Pordenone-Virtus Entella 3-0 (Ciurria – Musiolik – Butic)

Reggiana-Brescia (posticipo ore 17)

Salernitana-Frosinone (posticipo ore 21)

Spal-Venezia (posticipo ore 19) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2020/2021

Empoli 59 punti

Lecce 58

Monza 52

Salernitana 51

Venezia 49

Spal 46

Cittadella 46

ChievoVerona 45

Brescia 42

Vicenza 41

Reggina 41

Pisa 40

Il prossimo turno della Serie B, 32a giornata, in programma il 9, 10, 11 e 12 aprile 2021.

Ascoli-Monza

Brescia-Pescara

ChievoVerona-Pisa

Cremonese-Pordenone

Frosinone-Cittadella

Lecce-Spal

Reggiana-Empoli

Reggina-Vicenza

Venezia-Cosenza

Virtus Entella-Salernitana



